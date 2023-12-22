活絡債市 財政部明年擬發19期公債、規模估逾5,000億元

財政部今（22）日公布明年度公債發行計畫，預計將發行19期，比今年多發兩期，發債規模保守估計將達5,000億元，希望活絡債市。其中有兩期為乙類公債，為交通部連續第四年委託財政部發行乙類公債。

財政部指出，明年全年發債規模尚難預估，較確定的是第1季，將發行五期甲類公債、一期乙類公債，合計1,800億元。

至於今年發債狀況，財政部表示，今年共發行17期公債，包含甲類公債4,600億元、乙類公債180億元，合計4,780億元。

財政部國庫署表示，為因應國庫調度及中央政府債務基金舉新還舊財務運作需要，助益債券市場殖利率曲線之建構，持續推動公債發行時程規律化作業，明年度公債發行計畫續採定期適量發行及「二階段公告」方式辦理。

為活絡債券市場，財政部積極推動非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，明年度預計發行兩期乙類公債，加計中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，預計發行17期甲類公債，合計全年度發行19期公債。

據了解，明年度乙類公債仍由交通部委託，這也是交通部連續第四年委託財政部發行乙類公債。

財政部指出，明年第1季預定發行五期甲類公債及一期乙類公債共1,800億元。包含1月發行300億元2年期甲類公債、300億元20年期甲類公債、300億元5年期甲類公債，2月發行350億元10年期甲類公債，3月發行350億元5年期甲類公債、200億元2年期乙類公債。

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