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囤房稅2.0來了！四縣市非自用新屋屋主最危險 明年剉咧等

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
據內政部資料，全國各縣市中，住宅類新屋比例最高的是新竹縣，其五年內新屋占比10.20%，六都中最高是台中市8.17%，其其非自用屋主在新法上路後，房屋稅負將最有感。住商機構提供
據內政部資料，全國各縣市中，住宅類新屋比例最高的是新竹縣，其五年內新屋占比10.20%，六都中最高是台中市8.17%，其其非自用屋主在新法上路後，房屋稅負將最有感。住商機構提供

財政部日前表示囤房稅2.0非打假球，依據財政部統計六都非自住的住家用房屋，平均每戶房屋稅稅額將增加2.64萬元，平均增幅達78%，非自住的新屋持有人需嚴正以待高持有稅時代；而據內政部資料，全國各縣市中，住宅類新屋比例最高的是新竹縣，其五年內新屋占比10.20%，六都中最高是台中市8.17%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，新屋的房屋評定現值高，再乘上高稅率，非自用住宅的稅負壓力將有感增加，台中市及新竹縣前幾年新建案推案量大，因此新成屋多、新屋比例高，尤其投資占比高的區域，可能形成潛在賣壓。

根據內政部房屋稅籍資料，全國共約有915萬戶住宅，屋齡5年內的住宅占比6.1%，約55萬宅，以各縣市新屋比重來說，包含新竹縣市、台中市、台南市，新成屋比重均逾7%，其非自用屋主在新法上路後，房屋稅負將最有感。

六都中住宅數量最多是新北市，將近170萬戶，但五年內新屋比例不高，僅5.56%。

六都中平均屋齡最年輕的是台中市，因其新屋占比8.17%，平均屋齡29.8年，是六都中唯一不到30年的區域，若比較全台各縣市，五年內新屋比例最高者為新竹縣10.20%，也是全台住宅屋齡最年輕的縣市。

住商不動產竹北台大加盟店店東陳李鴻指出，新竹縣住宅市場主力為竹科就業人口，因為需求量大、前幾年市場話題豐沛，建商積極推案，買氣也熱絡，拉高新屋比例。

陳李鴻指出，雖然房市多頭時期投資買盤不少，不過近一、二年多已轉手，且新竹縣的置產戶通常是企業主或大型企業的高層主管，其財力雄厚，囤房稅2.0增加的稅額不至於造成其財務壓力。

此外，陳李鴻觀察新竹縣住宅持有狀況，自住者占多數，若有投資客因財務壓力拋售，應為零星個案，對整體價格影響有限。

囤房稅 房屋稅

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