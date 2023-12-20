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新生兒每月1.1萬人出生 新手爸媽領6千元比例不到5成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
新生兒普發現金領取率不到5成。聯合報系資料照
新生兒普發現金領取率不到5成。聯合報系資料照

普發現金最後一波，今年10月1日至12月31日出生的新生兒，都能由父母代領6千元普發現金，但必須在明（113）年1月31日前到郵局臨櫃領取，財政部國庫署統計，10月、11月出生嬰兒約2.2萬人，至11月底止，只有1萬餘人已領6千元，領取比例不到5成。

財政部國庫署副署長馬小惠表示，從內政部的新生兒統計資料來看，還有5成的新手爸媽還沒來領6千元普發金，可能是因為小孩剛出生很開心，一時忘了還有6千元可以領，或是坐月子中，不方便出門，也有可能是明年1月底才截止，等有空再去領。

馬小惠提醒，今年10月至12月國內出生新生兒領取普發現金的方式，除了到郵局臨櫃領取外，沒有其他管道，建議儘早領取，不要壓線等最後一天，有任何問題1988專線才能提供服務。

前往郵局臨櫃領取6千元現金時，要攜帶新生兒出生證明，可不必先辦理出生登記，以及生母或生父具照片的身分證明文件，若是委託他人代領，也要攜帶代領人具照片的身分證明文件，國庫署也建議，等小朋友出生10天後再去領比較好，因為新生兒通報系統需要十天。

新生兒 國庫署 郵局

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