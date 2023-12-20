建商：修法七傷拳 成本轉嫁民眾

對於立法院三讀通過囤房稅修正案，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全說，建築業是生產者，對增加就業機會、參與都更危老及促進土地利用都有貢獻，卻被打成跟投機囤房者一樣對待很不公平；造成的成本增加，最後還是會轉嫁到購屋民眾，根本是提油救火。

鄉林建設董事長、全國商總主席賴正鎰則以「七傷拳」形容此次修法，指出若使用者功力不足，反而會造成自身內傷；因政府每次加稅，最後都是消費者埋單，絕對會產生提高租金及售價，轉嫁給消費者情況，若政府執意這樣做，只會得不償失。

賴正鎰認為，在全國總歸戶後採累進課徵，就有達到增稅效果，建議非自用住宅與建商待售餘房的稅率，應該維持現狀即可，以免出現轉移效應。

賴正鎰指出，開發商都有金流壓力，誰會故意囤房。政府以過多政策干預，只會更扭曲市場機制，例如房租提高及新屋售價都轉嫁給租屋與買房者；明年元月起最低工資提高，軍警公教也都調薪，因應ＣＯＰ28聯合國氣候變遷大會碳權實施，加上電價調整，營建成本也還在上漲，所有物價勢必會再漲一波，如今在選舉前炒作打房議題，是最不明智的做法，他預告大選後的未來兩年萬物必漲，重創國民經濟，造成全民皆輸。

楊玉全說，平均地權條例2.0修法禁止預售屋換約轉售，是希望建商「先建後售」，但囤房稅修法卻懲罰先建後售，現在即使賣不出去卻要被課囤房稅，政策充滿矛盾，建築業不知該如何配合。他呼籲政府在訂定基準時一定要給建商合理的銷售期，對都更案也要考量行政作業複雜給予更多銷售期，以降低民怨。

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