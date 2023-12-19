快訊

41位北市里長因赴陸遭約談 國台辦說話了

愛女才滿周歲...1家3口深夜外出魂斷國道 追撞駕駛曝狀況悲喊：我們也是受害者

申貸踴躍 中小企業振興融資方案加碼3000億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
財政部今年4月推出「中小企業千億振興融資方案」，到11月底已用掉7成，財政部今（19）日宣布，將加碼3千億元融資額度，擴大支持中小企業，融資方案總規模增加1倍至6千億元。 圖／聯合報系資料照片
財政部今年4月推出「中小企業千億振興融資方案」，到11月底已用掉7成，財政部今（19）日宣布，將加碼3千億元融資額度，擴大支持中小企業，融資方案總規模增加1倍至6千億元。 圖／聯合報系資料照片

財政部今年4月推出「中小企業千億振興融資方案」，到11月底已用掉7成，財政部今（19）日宣布，將加碼3千億元融資額度，擴大支持中小企業，融資方案總規模增加1倍至6千億元。

財政部表示，為協助中小企業因應疫後經濟復甦，督導8家公股銀行於112年4月推動「中小企業千億振興融資方案」，實施至113年12月31日止，原定融資額度3000億元，提供微型及新創事業、中小企業的疫後振興資金需求。截至112年11月底累計核貸金額達2096億元，2萬4929家企業獲得核貸。

財政部表指出，由於近期國際景氣疲弱，國內經濟成長趨緩，衝擊中小企業營運，考量方案撥貸額度已近7成，因此財政部洽公股銀行提高融資規模，增加額度3000億元，總額度達6000億元，以協助中小企業健全營運，進而提升產業競爭力及強化經營韌性。

財政部

延伸閱讀

財部：8大行庫中小企業振興融資額度 倍增至6千億

囤房稅將上路...法人預期國內2024年 將以剛性需求為主流

物價上漲、刺激貸款意願 新北原民申貸額度最高至300萬

財政部：統一發票APP兌獎 這2天暫停雲端服務

相關新聞

不只囤房稅！四縣市明年恐稅率、稅基「雙夾擊」

歷經表決戰，立法院今（19）日三讀通過《房屋稅條例》修法（囤房稅2.0），非自住住家稅率區間調升至2%至4.8%，改採全...

申貸踴躍 中小企業振興融資方案加碼3000億元

財政部今年4月推出「中小企業千億振興融資方案」，到11月底已用掉7成，財政部今（19）日宣布，將加碼3千億元融資額度，擴...

財部：8大行庫中小企業振興融資額度 倍增至6千億

國際景氣疲弱，金融業雨天不收傘，財政部今天宣布，由轄下8大公股銀行推動的「中小企業千億振興融資方案」，總額度將從現行新台...

租金改列特扣額 會計師：租屋族可望有感省稅9千元

立法院今（19）日三讀通過《所得稅法》17條修正案，安永會計師楊建華表示，租金支出改列特別扣除額後，離鄉背井的租屋族不必...

囤房稅2.0來了 囤房大戶與建商苦惱、市場將現五大變化

立法院今天三讀通過房屋稅修正條例，最快2024年七月起將以家戶為單位，採取全國歸戶，並將非繼承、非出租的非自住住家的稅率...

囤房稅2.0三讀 專家：稅負恐轉嫁房租、租屋族要哭了

立法院院會三讀通過房屋稅條例修正案，也就是產官學界討論沸沸揚揚的「囤房稅2.0」，房屋持有稅的遊戲規則除了非自住住家用房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。