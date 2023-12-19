申貸踴躍 中小企業振興融資方案加碼3000億元

財政部今年4月推出「中小企業千億振興融資方案」，到11月底已用掉7成，財政部今（19）日宣布，將加碼3千億元融資額度，擴大支持中小企業，融資方案總規模增加1倍至6千億元。

財政部表示，為協助中小企業因應疫後經濟復甦，督導8家公股銀行於112年4月推動「中小企業千億振興融資方案」，實施至113年12月31日止，原定融資額度3000億元，提供微型及新創事業、中小企業的疫後振興資金需求。截至112年11月底累計核貸金額達2096億元，2萬4929家企業獲得核貸。

財政部表指出，由於近期國際景氣疲弱，國內經濟成長趨緩，衝擊中小企業營運，考量方案撥貸額度已近7成，因此財政部洽公股銀行提高融資規模，增加額度3000億元，總額度達6000億元，以協助中小企業健全營運，進而提升產業競爭力及強化經營韌性。

商品推薦