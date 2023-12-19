申貸踴躍 中小企業振興融資方案加碼3000億元
財政部今年4月推出「中小企業千億振興融資方案」，到11月底已用掉7成，財政部今（19）日宣布，將加碼3千億元融資額度，擴大支持中小企業，融資方案總規模增加1倍至6千億元。
財政部表示，為協助中小企業因應疫後經濟復甦，督導8家公股銀行於112年4月推動「中小企業千億振興融資方案」，實施至113年12月31日止，原定融資額度3000億元，提供微型及新創事業、中小企業的疫後振興資金需求。截至112年11月底累計核貸金額達2096億元，2萬4929家企業獲得核貸。
財政部表指出，由於近期國際景氣疲弱，國內經濟成長趨緩，衝擊中小企業營運，考量方案撥貸額度已近7成，因此財政部洽公股銀行提高融資規模，增加額度3000億元，總額度達6000億元，以協助中小企業健全營運，進而提升產業競爭力及強化經營韌性。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 囤房稅2.0三讀 專家：稅負恐轉嫁房租、租屋族要哭了
▪ 囤房稅2.0來了 囤房大戶與建商苦惱、市場將現五大變化
▪ 囤房稅2.0有多狠？會計師算給你看
▪ 管理費漲聲響起？ 他曝管委會收入低於「這數字」恐破產
▪ 整理包／囤房稅2.0三讀通過 三大族群、6關鍵QA一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言