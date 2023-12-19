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選前撒幣？減稅利多 育兒族、租客受惠

聯合報／ 記者翁至威何醒邦賴昭穎／台北報導
立法院昨天協商減稅法案，針對幼兒學前、租金支出兩項扣除額修法達共識，其中租金支出將改列特別扣除額、額度調高為十八萬元，後年五月報稅適用。記者侯永全／攝影
立法院昨天協商減稅法案，針對幼兒學前、租金支出兩項扣除額修法達共識，其中租金支出將改列特別扣除額、額度調高為十八萬元，後年五月報稅適用。記者侯永全／攝影

立院今三讀 後年報稅適用

選前減稅利多紛紛出爐。立法院昨天協商「所得稅法」第十七條修正草案，幼兒學前、租金支出兩項扣除額修法達共識，立法院院會今天可望三讀通過，並於明年元旦生效，後年五月報稅適用。但財政學者質疑，租屋黑市的問題不解決，減稅利多租客恐將看得到、吃不到；至於幼兒學前扣除額修法後，不排富對高所得者是錦上添花，對於真正的弱勢無法雪中送炭，自然也不會因此去生小孩。

根據朝野協商的共識，幼兒學前特別扣除額刪除排富條款，適用年齡擴大至六歲以下，額度調高至第一胎每年十五萬元、第二胎以上每年廿二點五萬元；至於租金支出從列舉改為特別扣除額、額度提高至十八萬元。

財政部評估，幼兒扣除額稅損約廿三億元，六十七萬戶受惠；租金扣除額稅損約卅二億至七十一億元，約四十六萬至一○二萬戶受惠。兩者合計稅損近百億元。

現行幼兒學前扣除額規定，報稅時納稅人五歲以下子女，每名子女可扣除十二萬元，並設有排富條款。修法後，幼扣額適用年齡擴大至六歲以下，並刪除排富條款，額度則調高至第一名子女每年可扣除十五萬元，第二名以上可扣除廿二點五萬元。

租金扣除額 提高至每年18萬

租金扣除額方面，原本屬列舉扣除額，每年以十二萬元為限；修法後，租金支出改列為特別扣除額，並提高額度至每年十八萬元。新制也設有排富條款，只要綜所稅適用稅率百分之廿以上、股利所得採百分之廿八分開計稅或基本所得額超過最低稅負免稅額，都不能適用租金扣除額。此外，若本人、配偶、受扶養直系親屬在國內持有房屋，原則上也無法適用這項扣除額；另外領有租金補貼部分，也應自租金支出中減除。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，列報租金支出必須附上繳交租金的匯款證明、租賃契約書，且戶籍也要遷入，不見得很多人能用得到；此外，對適用稅率較低的民眾，節稅利益有限，尤其是房東不想讓身分曝光，會想辦法阻撓。如果租屋黑市的問題能夠突破，讓房東能誠實報稅，因為多數房東適用較高的稅率，帶進來的稅收將可以抵銷租金扣除額調高的稅損。

至於政府要解決少子化，黃耀輝說，年輕人不婚不生，最大的問題是高房價、低薪，調高幼兒學前扣除額效果不大，況且取消排富後，對高所得者是錦上添花。

ＫＰＭＧ安侯建業稅務投資部執業會計師黃彥賓表示，修法後個人除可列報標準扣除額，符合一定條件下可同時列報房屋租金支出特別扣除額，對納稅者是一大利多。民間團體則指出，目前採「列舉」租金支出需繳的稅金，比標準扣除額更多，根本沒人要申報。修法後雖對解決租屋黑市無法立竿見影，但可讓房客有勇氣去向房東爭取，或在雙方都可接受的範圍下，協商取得平衡，例如房東不得拒絕房客設戶籍、或房東多加裝一些設備等。

租金補貼 房東 報稅

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