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囤房稅2.0差一步 民眾黨促多屋課重稅

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

囤房稅2.0於18日進行黨團協商，民眾黨立委張其祿於協商前召開記者會指出，囤房稅距離三讀只差一步，盼18日能順利通關，提高囤房的稅率。同黨立委邱臣遠表示，囤房稅目前有稅基過低、全國稅率不統一等狀況，需要加緊改革，盼政府能推行「中央特別囤房稅」。

行政院9月通過「囤房稅2.0」版本，18日由立法院長游錫堃召開黨團協商，研商「房屋稅條例部分條文修正草案」等案，取得共識後便可二三讀通過。

中央應有特別稅

居住正義不是騙票的工具，」邱臣遠強調，高房價已成為民怨之首，更導致青年不婚不生，囤房稅只是居住正義的開端。他指出，房屋稅屬於地方稅，所以全國稅率不統一，加上稅基評定也是地方權責，導致長期存在稅基過低的狀況，只微幅調升囤房稅的稅率，難以發揮效果。

邱臣遠說，所以更希望中央能推動「中央特別囤房稅」，採多屋重稅、出租免徵，偏鄉免計等原則，引導空屋出租。然而，這次執政黨並沒有要推動中央特別囤房稅，只能期許在下一屆國會更完善居住正義。

承諾支持囤房稅

「囤房稅本來就應該做的事情，不僅是蔡政府上台時喊出的房市三箭稅政策，也是民進黨總統候選人賴清德三大房市政見之一，如果執政黨最後黨團協商還要打假球，恐怕只會遭到唾棄，」張其祿表示。

他說，台灣房地產指數與租金指數都一再創新高，民進黨執政了八年，房價漲了將近兩倍，到了執政末期，房價還是持續破紀錄。張其祿指出，民眾黨團提出的囤房稅版本，就是要對囤房大戶課重稅，民眾擁有10戶以上的房屋，就應課徵10%的重稅。

然而，張其祿也承認，「就算更寬鬆的院版能通過，我們也會支持，因為不管如何都應該讓居住正義進步一點。他也說，除了囤房稅之外，民眾黨也提出「房價三實」的政策，包括依據實際房價課稅的「實價課稅」；依據實際使用坪數揭露計價的「實坪制」；加上「房屋供實際居住者得免稅」，囤房者則要課重稅。

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張其祿 房屋 居住正義

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