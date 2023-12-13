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中獎人留意！財部平台更新 這48小時暫停兌領發票獎金

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
統一發票。聯合報系資料照片
統一發票。聯合報系資料照片

財政部今（13）日表示，為使民眾及營業人有更好服務體驗，財政部電子發票整合服務平台將於12月22日18時至24日18時進行新平台移轉，移轉期間將暫停服務，對消費者來說，這48小時，將暫停在各領獎據點兌領統一發票中獎獎金。

財政部表示，在新平台移轉期間將暫停部分服務，不過暫停服務期間營業人端POS機照常開立發票，不影響民眾消費索取發票。

對消費者而言，有四大服務在這期間將會暫停，包含平台各項服務、超商多媒體服務機（Kiosk）各項雲端發票服務、發票相關APP介接平台各項雲端發票服務、透過實體及網路通路兌領發票獎金。

其中雲端發票服務包含查詢、捐贈發票、變更驗證碼、申請手機條碼、載具歸戶、兌領獎。財政部表示，待恢復連線後營業人完成發票上傳，即可查詢所消費的發票資料。

對營業人而言，則暫停電子發票傳輸軟體（Turnkey）上傳發票、暫停平台各項服務包含開立、接收電子發票、暫停營業人會員載具平台與本平台所有連線、暫停API相關服務連線。

財政部提醒，如有字軌號碼取號（或增配）需求，請提前上平台申請，或待平台恢復服務後再申請。恢復連線後，請營業人確認發票相關應用服務，並儘速上傳發票資料。

財政部表示，12月24日18時起將恢復提供以上服務，新平台也將開始試營運，準備期間造成各位使用者不便，敬請見諒。

財政部今（13）日表示，為使民眾及營業人有更好服務體驗，財政部電子發票整合服務平台將於12月22日18時至24日18時進行新平台移轉，移轉期間將暫停服務，對消費者來說，這48小時，將暫停在各領獎據點兌領統一發票中獎獎金。取自財政部臉書
財政部今（13）日表示，為使民眾及營業人有更好服務體驗，財政部電子發票整合服務平台將於12月22日18時至24日18時進行新平台移轉，移轉期間將暫停服務，對消費者來說，這48小時，將暫停在各領獎據點兌領統一發票中獎獎金。取自財政部臉書

財政部 消費 電子發票

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