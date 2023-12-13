史上第三高 今年稅收超徵上看3800億元

財政部昨天公布今年前十一個月稅收三兆二八七七億元，超出預算金額二一七五億元，全年預算目標提前達陣。

財政部表示，參考近年十二月的稅收推估，今年全年全國稅收將超過預算數（超徵）三六○○億元至三八○○億元。

今年全國稅收預算金額約三兆七○一億元，若超徵三千八百億元，將是史上第三高，僅次於二○二二年的五二三七億元、二○二一年的四三二七億元。

財政部統計，今年前十一個月稅收創歷年同期新高的除了總稅收，還有關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、遺贈稅、特銷稅（奢侈稅）、房屋稅、牌照稅及印花稅。

今年一到十一月稅收增加最多的稅目為綜所稅，稅收七二一一億元，較去年同期增加一○一一億元，主要是因為結算申報自繳稅款、利息、薪資所得扣繳稅款增加。

此外，營業稅收五六三四億元，也較去年同期增加二九六億元，財政部統計處專門委員梁冠璇表示，除因升息使金融業營業稅收增加外，疫後消費動能恢復也助營業稅收成長，從經濟部統計零售餐飲業業績表現也能看得出來。

至於與股市連動的證交稅十一月入帳一七七億元，已連七紅，且七個月以來都是雙位數成長；今年前十一月證交稅一七七六億元為歷年次高，僅次於二○二一年同期，已比今年預算數多出二二五億元。