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財政部：營業人收取法定遲延利息 不課營業稅

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

財政部發布最新解釋令，營業人銷售貨物勞務，因買方延遲付款而收取「法定遲延利息」，依新令免開發票、不課營業稅，解釋令發布前尚未核課確定案件可適用。

過去營業人收取法定遲延利息，依財政部舊令規定必須課營業稅。不過2021年最高行政法院有一則判決，認定法定遲延利息不屬於「銷售額」範圍，財政部因此重新檢視相關函釋並發布新令。

根據判決內容，某工程公司向交通部國工局承攬工程，雙方針對款項產生爭議而進入仲裁，結果判斷國工局應支付工程款及利息，國稅局認為這筆遲延利息應報繳營業稅，核定補稅160餘萬元並處1.5倍罰鍰，公司不服而提出訴訟。

最高行政法院判決指出，法定遲延利息實際上不屬於對價，這筆費用支出並非基於給付交換，而是一種損害賠償，不屬於銷售貨物或勞務代價的一部分，不該課營業稅。

因應這則判決，財政部檢討相關規定，廢止舊令、發布新令，營業人銷售貨物勞務，因買方遲延付款，而基於雙方約定或經訴訟、非訟程序而依民法規定向買方收取的遲延利息，不課營業稅。

不過財政部新令也有但書，若有刻意藉由遲延利息規避租稅，國稅局仍會依據實際狀況個案論處，舉例來說，像是刻意壓低貨款、約定高利率，若查明有逃漏稅狀況，國稅局仍會依法核處。

財政部新令也載明，金融業收取利息收入不適用此解釋令。官員解釋，利息收入本就是金融業業務範圍，與一般營業人收取遲延利息有別。

此外在所得稅方面，若為B2B模式，賣方從買方收取法定遲延利息，過去特別規定買方在給付利息時免予扣繳；財政部新令則回歸一般規定，買方在給付遲延利息時應依規定辦理扣免繳申報。

資誠稅務法律服務會計師林巨峯表示，依《稅捐稽徵法》規定，尚未核課確定的案件都能適用此解釋令，營業人若已依舊函釋規定將法定遲延利息申報應稅銷售額，可視自身營業稅核定情況申請更正。

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