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囤房稅2.0力拚三讀 財部初步規劃建商餘屋持五年以上 課最高稅率4.8%

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

囤房稅2.0拚年底前三讀，財政部初步擬定參考基準，針對建商，待銷售房屋持有超過五年，將適用最高稅率4.8%，五年以下稅率在2%至4.2%。至於一般囤房大戶，六都、新竹縣市皆是持有七戶以上，將適用最高4.8%稅率。

不過財政部強調，房屋稅條例修法尚未三讀通過，這僅是財政部按政院版草案暫時擬定，尚未最終定案，未來也會再與地方溝通

立法院日前初審囤房稅2.0，針對稅率等關鍵條文保留黨團協商，財政部強調，未來將擬定囤房稅率參考基準，避免地方政府消極不配合，立委要求，財政部應提出參考基準與立委溝通。

財政部近期已陸續和立委辦公室溝通，據了解，財政部提出的參考基準，主要分為三大塊。

首先是建商稅率，初步規劃，建商餘屋在一年內未銷售，稅率為2%；超過一年、兩年以內稅率2.8%；超過兩年、四年以內稅率3.6%；超過四年、五年以內稅率4.2%；超過五年才會適用最高稅率4.8%。

與各地方政府現行囤房稅1.0比較，多數地方政府在寬限期內（多為三年，部分為兩年或1.5年）給予較低稅率（1.5%到2.4%），超過寬限期則回歸一般囤房稅率，最高3.6%，財政部提出的參考基準相對較嚴格。

第二大類是排除特定房屋及建商後的一般囤房稅率，地方政府分為三組基準，甲組為六都，乙組包含新竹縣市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣，丙組則是甲乙組以外縣市。

一般囤房稅率初步規劃，甲組（六都）兩戶以內稅率3.2%，三至四戶為3.8%，五至六戶4.2%，七戶以上適用最高稅率4.8%；乙組一戶稅率2.8%，二至四戶3.2%，五至六戶3.8%，七戶以上4.8%；丙組兩戶以內2.8%，三至五戶3.2%，六至七戶3.8%，八戶以上4.8%。

第三大類則是針對特定房屋，包含誠實報稅的房東、繼承取得共有房屋，囤房稅2.0給予較優惠稅率區間為1.5%至2.4%，財政部初步參考基準也比照一般囤房稅率，分為三組模組。

據初步規劃，特定房屋三組稅率，各自都分為三個級距，其中甲組分為三戶以內1.5%、四至五戶2%、六戶以上2.4%，乙組為四戶以內1.5%、五至六戶2%、七戶以上2.4%，丙組為五戶以內1.5%、六至七戶2%、八戶以上2.4%。

囤房稅 財政部

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