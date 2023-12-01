檢舉逃漏稅獎金最高480萬元 但有四種人不能領
檢舉逃漏稅獎金，最高可拿480萬元，不過，並不是每個人都能領。稅務人員、稅務人員配偶及兄弟姐妹、公務員執法過程中舉發的逃漏稅，以及參與逃漏稅的人，都不能領取檢舉獎金。
財政部北區國稅局表示，民眾檢舉個人或營利事業逃漏稅捐，經稅捐稽徵機關依所提供具體事證查明屬實，且裁罰確定並收到罰鍰後，會以收到的罰鍰提成核發檢舉獎金給檢舉人。但有參與逃漏稅捐者，即使後來挺身檢舉不法，也不得領取檢舉獎金。雖然逃漏稅案件的吹哨者不能領到獎金，但可免除被追究偽造文書等刑責，國稅局表示，吹哨者有可能是因為被指派工作而被迫參與，若追究刑責也不太合理。
逃漏稅案件的檢舉人如果是稅務人員，或是執行稅賦查核人員的配偶、子女、兄弟姊妹、伯叔姨舅姑、姪子、外甥等三親等以內親屬，或是公務員執行職務發現逃漏稅進而舉發，依法也都不能領取檢舉獎金。
檢舉獎金的計算，由稽徵機關就每案檢舉人所提供具體事證比率及罰鍰金額20％提撥核發檢舉獎金，最高額度以480萬元為限。北區國稅局最近就核發了一筆150萬元的檢舉獎金給檢舉人，此案件為某營利事業逃漏營業稅，金額龐大，罰鍰分期繳清後，國稅局核發獎金給檢舉人。
國稅局表示，檢舉逃漏稅案件須具名檢舉，內容應具備被檢舉人姓名、地址、涉嫌逃漏稅的事實，以及可供偵查的具體事證，如果因檢舉而成功查獲逃漏稅，檢舉人就能獲得檢舉獎金。
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