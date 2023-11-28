不服就救濟！海關線上申請復查機制 寬緩3天準備書面
跨境購物卻被海關開了一張補稅單，不論是對補稅不服，還是對補稅金額不服，都可以申請復查，期限是30天，不過，若是透過今年6月開通的線上申請復查機制提出行政救濟，就能以補件方式，再寬緩3天期限。目前利用的人不多，5個月來只有11件。
不論是補稅還是裁處，都可以線上申請復查方式進行行政救濟，只要在3天內補件完成，就可以申請日為受理日；關務署副署長劉莉莉表示，要申請復查的民眾若準備書面不及，可先線上提出申請再補件，以免逾期提出救濟導致失效。
開放線上申請以來，共有11件線上申請復查，均為關稅案件，例如不服海關對其進口貨物核定的稅則號列、完稅價格，或應補繳稅款等，並以台北關的6件最多。另外，根據關務署統計，近2年申請復查件數，包括關稅及緝私案件在內，每年約在200件上下，111年有172件，110年有217件申請復查。
關務署表示，依現行關稅法及海關緝私條例，申請復查須以書面方式提出，期限是收到繳納證或處分書翌日起30天內提出復查申請，民眾可以先在線上申請，翌日起3天內補寄送復查申請書即可，以線上申請時間為海關受理復查日期，可減少申請復查逾期情形，也避免時效爭議。
關務署提醒，線上提出申請雖然具有「聲明不服」的效果，但記得要在線上申請翌日起3天內補送復查申請書，才算完成現行法規的請形式，逾期未補送會被視為未申請。
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