房租扣除額修法 財政部：最多107萬戶受益、稅損119億元

財政部對於各個委員和黨團所提出的所得稅法第17條修正草案最新評估結果出爐，總共有13個版本，其中，若以黨團提案來看，民進黨團提案18萬元扣除額，受益戶數有46萬至102萬，稅損32億至71億元；國民黨團提案調高扣除額至30萬元，受益戶數有48萬至107萬戶，稅損擴大為54億至119億元。

比較兩黨團的差異，國民黨團未設定排富條款，民進黨團則有。

13個版本中，以扣除額金額來分，包括江永昌版本為17萬元、吳玉琴、賴品妤、林昶佐版18萬元、何志偉版20萬元、民眾黨團24萬元、黃秀芳26萬元、而張廖萬堅、時代力量、國民黨團、鄭天財、吳怡玎等人版本都是30萬元。

至於有加入排富條款的，包括江永昌、吳玉琴、賴品妤、何志偉版、民眾黨團、黃秀芳、張廖萬堅、時代力量、民進黨團的版本，其他則無。

綜合上述的差異，財政部最新估算的各版本稅損和受益戶數，以未加入排富條款，而且扣除額拉高至30萬元的吳怡玎、鄭天財，和國民黨團等三版本最多，受益戶數48萬至107萬戶，稅損金額同樣放大為54億至119億元；民進黨團與吳玉琴、賴品妤版本，則為46萬至102萬戶受益，稅損金額為32億至71億元，另江永昌版本有46萬至102萬戶受益，稅損金額為31億至68億元，與民進黨團版相當。

林昶佐版由於未有排富條款，因此有47萬至105萬戶受益，稅損金額為37億至81億元；時代力量與張廖萬堅版的扣除額雖然拉高至30萬元，但由於設定排富條款，因此47萬至104萬戶受益，稅損金額為46億至102億元。

其他來自設立排富條款的影響，還包括黃秀芳的版本，受益戶數為47萬至104萬戶，稅損金額為42億至93億；何志偉版本為46萬至103萬戶受益，稅損金額為35億至77億元。

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