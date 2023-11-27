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租金改列特扣額 財長：排除有殼族、補貼應減除

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
針對租金支出改列特別扣除額，財政部長莊翠雲今（27）日表示，財政部尊重立委提案，若改為特別扣除額，除排富外，仍會排除有殼族，且領有政府補貼部分應扣除。記者翁至威／攝影
針對租金支出改列特別扣除額，財政部長莊翠雲今（27）日表示，財政部尊重立委提案，若改為特別扣除額，除排富外，仍會排除有殼族，且領有政府補貼部分應扣除。記者翁至威／攝影

針對租金支出改列特別扣除額，財政部長莊翠雲今（27）日表示，財政部尊重立委提案，若改為特別扣除額，除排富外，仍會排除有殼族，且領有政府補貼部分應扣除。

立法院財政委員會今日審查《所得稅法》第17條共11個版本修正草案，全數版本皆主張將租金支出從現行列舉扣除額，改列為特別扣除額，財政部書面報告首度鬆口表示不反對。

國民黨立委林德福關注，財政部對於租金支出改列特扣額看法？莊翠雲回應，過去列為列舉扣除額，主要基於租金為生活重要支出，與購屋貸款利息同列為列舉扣除額，各委員提案都希望改列為特扣額，避免在標準扣除額不斷提高下，租金支出沒辦法實質被列舉扣除。

莊翠雲表示，若放在特扣額，應該要有排富條款，比照長照扣除額、幼兒學前扣除額等，且應該對於沒有房屋的人才適用，若自己有房屋還去租房子，應該就不能適用。

現行租屋列舉扣除，也是與購屋借款利息列舉扣除額僅能擇一適用。

民進黨立委吳秉叡則提醒，許多北部居民是來自中南部，可能在中南部有共有祖厝，名義上雖有房屋，但實際上無法從中獲益，若將之排除並不合理，建議財政部要思考。莊翠雲表示，財政部會審慎考慮。

吳秉叡也指出，租金支出改列特別扣除額，除減輕租屋族負擔，也可改善租屋黑市，他更表示，公益出租房東每屋每月享有1.5萬元免稅額，一年就是18萬元，主張租金特別扣除額也應比照調高至每年18萬元。

國民黨立委賴士葆則關注，若租客已領有內政部租金補貼，是否仍可申報租屋特別扣除額？莊翠雲回應，領有補貼部分應該從租金減除，例如全年領有3萬元補助，就要從租金支出中減除，現行租屋列舉扣除額也是如此。

租金補貼 租屋

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