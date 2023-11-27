聽新聞
test
0:00 / 0:00
租金改列特扣額 財部不反對
立法院財政委員會今（27）日將審查《所得稅法》第17條有關租金列舉扣除額部分，財政部昨日提前出爐的書面報告首度鬆口，尊重立委提案，亦即不反對租金支出改列特別扣除額、並納入排富條款。
朝野立委先前就已多次建議，為照顧租屋族群，租金支出應從現在的列舉扣除額改為特別扣除額。
目前有關租金扣除額的修法共11版本，均為立委及黨團所提，朝野全數版本均主張將現行租金列舉扣除額改列為特別扣除額，多數版本並納入排富條款。
對此，財政部先前曾回應，現行房屋租金支出屬列舉扣除額，若民眾加計其餘列舉扣除額項目，並未超過標準扣除額，仍可以標扣額扣除，已提供適當減稅優惠。然而昨日財政部書面報告中首度鬆口，不再持反對意見。
財政部指出，房屋租金支出屬納稅人滿足居住需要的重要支出，現行按實際支出列舉扣除，且與購屋借款利息擇一適用，二者同列於列舉扣除項目。不過為落實居住正義，照顧租屋族，各委員及黨團提案均將租金支出改列特別扣除，立意良善，財政部尊重委員提案。
此外立委提案中，針對改列特別扣除額並同步訂定排富條款，財政部也表示贊同。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 阿嬤賣房救「欠債2千萬」賭鬼女兒 網友搖頭：賭博成癮無法救
▪ 3次流標！基隆欠稅大戶水岸千萬豪宅被法拍 她花3小時買下創最速紀錄
▪ 新天龍國工程師看過來！這裡明星國中都3字頭
▪ 2萬元烘衣機「值得入手嗎？」 網大推另一電器：乾的不要不要
▪ 網曝超狹窄廁所「僅一個馬桶寬」 網笑翻：帝王登基儀式感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言