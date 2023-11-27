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租金改列特扣額 財部不反對

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
財政部書面報告首度鬆口，不反對租金支出改列特別扣除額、並納入排富條款。聯合報系資料照片
財政部書面報告首度鬆口，不反對租金支出改列特別扣除額、並納入排富條款。聯合報系資料照片

立法院財政委員會今（27）日將審查《所得稅法》第17條有關租金列舉扣除額部分，財政部昨日提前出爐的書面報告首度鬆口，尊重立委提案，亦即不反對租金支出改列特別扣除額、並納入排富條款。

朝野立委先前就已多次建議，為照顧租屋族群，租金支出應從現在的列舉扣除額改為特別扣除額。

目前有關租金扣除額的修法共11版本，均為立委及黨團所提，朝野全數版本均主張將現行租金列舉扣除額改列為特別扣除額，多數版本並納入排富條款。

對此，財政部先前曾回應，現行房屋租金支出屬列舉扣除額，若民眾加計其餘列舉扣除額項目，並未超過標準扣除額，仍可以標扣額扣除，已提供適當減稅優惠。然而昨日財政部書面報告中首度鬆口，不再持反對意見。

財政部指出，房屋租金支出屬納稅人滿足居住需要的重要支出，現行按實際支出列舉扣除，且與購屋借款利息擇一適用，二者同列於列舉扣除項目。不過為落實居住正義，照顧租屋族，各委員及黨團提案均將租金支出改列特別扣除，立意良善，財政部尊重委員提案。

此外立委提案中，針對改列特別扣除額並同步訂定排富條款，財政部也表示贊同。

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