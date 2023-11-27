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新聞中的法律／商品代購 留意報稅門檻

經濟日報／ 黃彥賓

近年來日圓不斷貶值，產生在日本購買商品加上運費再換算成新台幣，都還比在台灣一般店家售價便宜的獨特經濟現象，也促成個人從事代購業務愈來愈興盛。從事代購的業者，應該要特別留意營業稅以及所得稅的各項稅務議題，以免被國稅局查獲挨罰。

首先在營業稅部分，從事代購的個人，每月銷售貨物或勞務達營業稅起徵點，就必須向住所或戶籍所在地所轄稽徵機關辦理稅籍登記。所謂達起徵點，銷售貨物是達新台幣8萬元，銷售勞務則是4萬元。

而營業稅的課徵，又可進一步分析。若是每個月銷售額在起徵點以上，而未達20萬元者，就屬於小規模營業人性質，這種情況下無須開立統一發票，而是由國稅局查定銷售額，並按季以1%稅率開單課徵營業稅。

不過當每個月銷售額達20萬元以上，就非屬小規模營業人性質，此時應開立統一發票，並以兩個月為一期，在奇數月15日之前，按5%稅率申報繳納營業稅，例如9、10月期營業稅，就應在11月15日前申報繳納。

除了營業稅外，也要留意所得稅部分，同樣也可依照銷售額來分析課稅情況。

若代購業者每個月銷售額在起徵點以上，而未達20萬元的話，由於屬小規模營利人性質，無須辦理營利事業所得稅結算申報，稅局會按營業稅核定的營業額，推計個人的營利所得，由個人依法報繳綜合所得稅。

但若每個月銷售額達20萬元以上，由於不屬於小規模營業人性質，仍應先辦理營利事業所得稅結算申報，但無須計算及繳納應納結算稅額；其計算出的營利事業所得額，應由個人依法報繳綜合所得稅。

也就是說，每月銷售額是否達20萬元以上，影響之處在於是否需要辦理營所稅申報。

除了營業稅、所得稅課稅問題，也要提醒，自今年1月1日起，代購業者若是以網路從事交易，其稅籍登記項目新增「網域名稱及網路位址」及「會員帳號」，並應在網路銷售網頁及相關交易應用軟體或程式清楚揭露「營業人名稱」及「統一編號」等資料，以利課稅資料之蒐集。

財政部這項規定是在去年修正「稅籍登記規則」等法規，希望強化網拍平台、業者資訊揭露，為方便消費者辨識賣方營業人相關資訊，有必要將這些資訊納入營業人稅籍登記應登記事項，並應在銷售網頁或軟體明顯位置，清楚揭露營業人名稱及統編，提升交易資訊透明度，保障消費者權益。

此外鑑於平台營業人以電子形式保存所有必要交易紀錄等資訊，均屬會計事項經過的證明，屬交易相關原始憑證範圍，應依規定保存及提示，因此修正相關法規。

提醒從事商品代購的相關業者，應自行檢視當月代購商品的銷售額是否達8萬元，若已達到，應盡快向戶籍所在地稽徵機關辦理稅籍登記及自動補報繳所漏稅款，以免受罰。

（KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師黃彥賓口述，記者翁至威整理）

營業稅 所得稅 代購

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