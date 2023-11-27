未分配盈餘投資抵減 有條件
公司以未分配盈餘從事實質投資，符合條件可適用《產業創新條例》租稅優惠。財政部北區國稅局提醒兩個關鍵日期，一個是「投資日」，一個是「支付日」，兩日期都必須符合盈餘發生年度次年起三年完成，才能適用。
產創條例規定，企業自申報2018年未分配盈餘加徵營所稅起，因經營本業或附屬業務所需，在當年度盈餘發生次年起三年內，以盈餘實質投資達100萬元以上者，投資金額可在申報當年度未分配盈餘時列為減除項目，降低未分配盈餘稅務負擔。
北區國稅局指出，公司或有限合夥事業以盈餘進行實質投資，依規定，實質投資的「投資日」及「支付日」都必須符合在盈餘發生年度次年起三年內完成，並在辦理未分配盈餘申報時，依規定格式填報及檢附相關證明文件送稅捐稽徵機關審查。
依據投資類型不同，投資日的認定各有不同。例如若是向他人購買建築物，是以完成所有權登記日期為準；無須辦理所有權登記者，則以受領日期為準；若是自行或委託他人興建建物，以建設主管機關核發使用執照日為準；無須核發使照者，則以建築相關證明文件載明的完工日期為準。
另外像購置軟硬體設備，以交貨日為準；購置技術，以取得日為準；自行或委託他人興建建物或購置軟硬體設備，屬分期興建或分批交貨，則以各期興建完成驗收日或各批設備交貨日為準。
國稅局舉例，甲公司2020年未分配盈餘申報，列報產創條例未分配盈餘實質投資減除金額6,000萬元，檢視相關明細、合約、統一發票、驗收單、付款紀錄及財產目錄等資料，發現其中購置機器設備3,000萬元的款項，交貨日雖為2021年，但款項是在2020年支付。
依前述辦法規定，雖然投資日符合標準，但支付日不符規定，因此甲公司不可將這部分列為2020年未分配盈餘減除，國稅局最後予以剔除補稅。
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