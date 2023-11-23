後年納稅荷包省多少？政院宣布減稅利多好消息 會計師算給你看

近幾年物價高漲，財政部今天表示，消費者物價指數（CPI）上漲幅度5.5%已達綜所稅免稅額、相關扣除額及課稅級距應調整標準（3%），因此，113年度每人免稅額由9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由20.7萬元調高至21.8萬元，並調高課稅級距金額。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華表示，計算綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距之金額，依所得稅法規定，每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達3%以上時，按上漲程度調整。各項扣免額上次調整為111年度，因物價飛漲，113年再度達調整標準，納稅人在114年5月申報時可以適用。

楊建華指出，如果是單身上班族，可以多2.3萬元扣除，以5%稅率計算，較112年度可以少繳1150元。年收入未逹44.6萬元，則可以不用繳稅，但需退稅者仍要申報。

如果是雙薪頂客族，則可以多4.6萬元扣除，若以5%稅率計算，較112年度可以少繳2300元。年收入未逹89.2萬元，則可以不用繳稅，但需退稅者仍要申報。

如果是育有2名國小子女的雙薪家庭，可以多5.6萬元扣除，若以5%稅率計算，較112年度可少繳2800元。若該家庭年收入未逹108.6萬元，則可以不用繳稅，但需退稅者仍要申報。

此外，因課稅級距本次也有調整，若該育有2名國小子女的雙薪家庭年收入未超過167.6萬元（扣除各項免稅額及扣除額後所得淨額在59萬元以下），適用稅率都是最低級距的5%。

如果是育有2名國小子女的雙薪家庭及扶養1位身心障礙長者，可以多7.45萬元扣除，若以5%稅率計算，較112年度可以少繳3725元。

另外，基本生活費自19.6萬調升至20.2萬，增加6,000元，對多口之家有利，若以5口之家適用基本生活費扣除者，則可多3萬元的基本生活費減除，若以5%稅率計算，較112年度可以少繳1500元。

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