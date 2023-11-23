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政院拍板所得稅制優化惠民措施 基本生活費調升至20.2萬

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導
圖為報稅示意圖。報系資料照片
圖為報稅示意圖。報系資料照片

行政院會今（23）日拍板財政部「所得稅制優化惠民措施」，內容包含基本生活費調升至20.2萬元；113年度每人免稅額提高5千元至9.7萬元、標準扣除額調高7千元至13.1萬元，薪資所得特別扣除額提高1.1萬元至21.8萬元；以及提高伙食費免稅金額，由每人每月2,400元調增為3,000元。

免稅額 所得稅 薪資

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