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雲端發票獎 明年加碼35億
立法院財政委員會昨天初審通過財政部賦稅署等相關單位預算，其中明年度統一發票給獎及推行經費一六○點五億元創歷年新高，較今年預算增加卅五點五億元，財政部規畫增加雲端發票獎項，吸引消費者多多改用雲端發票，衝高雲端發票使用率。
財政部統計，截至今年九月底，雲端發票使用率百分之五十三點二二，已提早達成今年百分之五十二使用率的目標，明年希望可以突破百分之五十五，增加雲端發票專屬獎是很好的誘因。
財政部編列明年統一發票給獎及推行經費一六○點五億元，內含統一發票中獎清冊資料庫及相關應用系統維護計畫一點二億元，較今年的一二五億元增加卅五億餘元。立委昨天並未刪減獎金支出，僅刪業務費、委辦費等共兩百萬元通過。
根據統一發票給獎辦法，獎金、宣傳、資料調查及稽查費用、檢舉獎金等所需經費，是從全年營業稅收入總額提撥百分之三支應。賦稅署官員說，明年營業稅預算數五五四七億元，創新高，統一發票給獎金額同步增加。
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