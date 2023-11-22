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稅收又超徵至少3000億…還稅於民？ 財長莊翠雲說話了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
財政部長莊翠雲今日赴立法院財政委員會備詢，會議前回應稅收超徵是否還稅於民。圖/ 聯合報系資料照片
財政部長莊翠雲今日赴立法院財政委員會備詢，會議前回應稅收超徵是否還稅於民。圖/ 聯合報系資料照片

今年稅收又超徵至少3000億元，這筆超徵財源怎麼運用？財政部長莊翠雲今（22）日回應「優先還債」，財政部不僅增加還債，原本要舉借的1732億元也沒有舉借，應該要恪遵財政紀律，蓄積財政能量。

財政部日前公布截至10月底稅收實徵情形，累計1至10月全國賦稅收入實徵淨額3兆223億元，較去年同期增加6.9％，預算數達成率98.4％，財政部預估全年稅收超徵數3000億元至3700億元，稅收將連續3年超徵，但超徵數將是近3年來最少。

莊翠雲表示，今年稅收超徵的部分，會按照公共債務法規定，優先還債，依照原來預算數還債金額是1110億元，已在6月執行完畢，並在11月又再還150億元，同時，今年本來要舉借1732億元也沒有舉借，目的就是恪遵財政紀律，蓄積財政量能。

莊翠雲同時表示，今年還沒結束，各機關也在盤點歲出的部分，如果最後有結餘，國家資源將做最好的配置。

財政部 債務

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