幼兒扣除額擴大至6歲以下？財政部不反對

立委提案修法，希望將幼兒學前特別扣除額適用年齡從5歲以下放寬至6歲以下，財政部今（21）日對此提案態度相對正面，表示擴大幼兒扣除額適用年齡，可落實0至6歲國家養政策，尊重立法院審議結果。

立法院財政委員會明日排案審查《所得稅法》第17條條文修正草案，主要鎖定幼兒學前扣除額，希望放寬適用條件、刪除排富條款或調高額度等。

現行所得稅法對於幼兒學前扣除額規定，申報綜所稅時，納稅人5歲以下子女，每名子女可扣除12萬元，以減輕家庭負擔，同時訂定排富條款。依財政部110年度綜所稅申報資料，約54萬戶列報幼兒扣除額。

立委針對幼兒扣除額提案共12案中，12版本皆全數希望將現行5歲以下，提高至6歲以下，另有部分版本主張提高扣除金額至15萬元至20萬元不等，部分主張刪除排富規定，部分則提案採累進優惠，生愈多、扣愈多。

對於放寬至6歲以下，財政部表示，我國少子女化趨勢日益嚴重，已成國安問題，配合我國少子女化對策計畫，擴大幼兒扣除額適用年齡至6歲，讓學齡前幼兒均可扣除，每名幼兒由扣除六次增加為七次，可落實政府「0-6 歲國家一起養」政策，這部分尊重委員會審議。

不過對於取消排富，財政部則擔憂，恐有擴大貧富差距疑慮，財政部指出，110年度綜所稅申報戶約92%適用稅率在12%以下，等於現行制度已涵蓋92%申報戶，倘取消排富規定，對高所得者提供較高減稅利益，恐有擴大貧富差距疑慮，宜審慎評估。

另外對於提高扣除金額，財政部表示，107年實施所得稅優化方案，已將幼兒扣除額由每名子女2.5萬元大幅提高為12萬元，增幅達380%。考量現行政府已提供多項育兒補助，減輕育兒家庭經濟負擔，且各界對扣除金額意見不一，尚待蒐集各方意見及相關資料通盤審慎評估。

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