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物價漲幅達標！遺產稅六大扣除額明年將調高

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
遺產稅六大扣除額、兩項不計入遺產金額明年可望調高，由於今年消費者物價指數（CPI）較前次調整累計漲幅達12.17%，超過調整基準的10%，初步估算遺產稅各項扣除額及不計入遺產總額之金額將同步調高，明年發生的繼承案件即可適用。示意圖，圖片來源／Ingimage。
遺產稅六大扣除額、兩項不計入遺產金額明年可望調高，由於今年消費者物價指數（CPI）較前次調整累計漲幅達12.17%，超過調整基準的10%，初步估算遺產稅各項扣除額及不計入遺產總額之金額將同步調高，明年發生的繼承案件即可適用。示意圖，圖片來源／Ingimage。

遺產稅六大扣除額、兩項不計入遺產金額明年可望調高，由於今年消費者物價指數（CPI）較前次調整累計漲幅達12.17%，超過調整基準的10%，初步估算遺產稅各項扣除額及不計入遺產總額之金額將同步調高，明年發生的繼承案件即可適用。

遺產稅扣除額方面，配偶扣除額可從現行493萬元提高至553萬元，父母扣除額、喪葬費扣除額從現行123萬元調高至138萬元，直系血親卑親屬、受被繼承人扶養之兄弟姊妹及祖父母扣除額從現行50萬元提高至56萬元，重度以上身心障礙特別扣除額從現行每人618萬元提高至693萬元。

不計入遺產總額金額方面，包括被繼承人日常生活必須之器具及用具（如汽車、機車），從現行89萬元以下提高至100萬元以下；被繼承人職業上工具從50萬元以下調高至56萬元以下。

至於遺產稅免稅額，明年則維持1,333萬元，課稅級距也不變。

舉例來說，一位被繼承人遺有配偶、父親、母親、一名成年子女，現行規定下，加計喪葬扣除額、日常必須用具、職業工具，申報遺產時可扣除1,051萬元，另有遺產稅免稅額1,333萬元，換言之，遺產在2,384萬元以下將可免稅。

明年調升後，同樣狀況下可扣除1,179萬元，比現行多扣128萬元，另有遺產稅免稅額1,333萬元，遺產在2,512萬元以下可免稅。

依《遺產及贈與稅法》規定，前述遺贈稅各項金額，每遇CPI較上次調整之指數累計上漲達10%以上時，自次年起按上漲程度調整，以適度反映物價變動。

遺產稅現行扣除額、不計入遺產總額前次調整是在2014年，計算截至今年10月的 CPI 累計漲幅已達12.17%，達到調整標準，明年將依漲幅調整，明年發生的繼承案件就適用。

至於遺產稅免稅額才剛在2022年調整過，累計漲幅尚未超過10%，維持1,333萬元；贈與稅免稅額也維持每年244萬元。遺產稅課稅級距前次調整是在2017年，累計漲幅9.9%，也未達調整標準，預計最快後年才會調整。

財政部表示，實際結果仍須精算，會在年底前正式公告明年度適用的各項免稅額、扣除額等。

遺產稅 免稅額

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