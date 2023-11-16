「囤房稅2.0」通過初審 關鍵條文保留協商送院會討論

立法院財政委會今（16）日初審俗稱囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，除第5條、第6條、第9條、第11條等4條修正內容保留外，其餘修正內容照政院版通過。爭議最大的仍是第5條房屋稅稅率規定，討論最久但仍未達成共識，財政部表示，希望最慢12月18日能提到院會討論，本會期結束前三讀通過，按原規畫在113年7月實施。

行政院版房屋稅條例第5條修正內容，立委有較多不同意見。政院版將非自住住家用房屋稅稅率從現行的1.5％至3.6％，上修為2％至4.8％；建商待銷售住家持有2年內，房屋稅稅率從1.5％至3.6％調高為2％至3.6％。

國民黨立愛賴士葆、曾銘宗都認為，持有愈多戶稅率應高，全國歸戶後依所有權人持有房屋稅數訂定差別稅率，持有4戶以上稅率不得低於5％，賴士葆說，持有4戶、6戶、10戶都應該明定不同稅率。

民眾黨立委張其祿針對第5條指出，單一自住的優惠稅率可以調降到0.6％，比院版的1％更低，第2戶以上開始分級距課稅，尤其是10戶以上，主張課徵10％的稅率。

時代力量立委陳椒樺表示，政院版的稅率對囤房投資客而言，不痛不癢，要求應提高稅率級距並且將標準明確入法，讓空置房屋可以釋出，同時也對建商施加壓力，1年內出售稅率1.5％，比財政部的2％更低，持有超過1年還沒賣掉，稅率調高至8％。

民進黨立委江永昌指出，按照行政院版本，房屋出租得愈多反而稅率會更高，有效利用房屋者反而承擔更多稅率，如果房東出租房屋數量變多，房屋稅在全數累進機制下，稅率會提高，不僅無法鼓勵房東將房屋出租，反而可能導致房東將租稅負擔轉嫁到房客身上，房租因此提高，財政部應該進一步說明矛盾之處。

立委高嘉瑜認為，中央如果應該明定差別稅率而不是交給地方政府，可避免給地方政府陽奉陰違的調整空間，才能落實囤房稅的意義，且最高稅率應拉高到10％。

財政部次長李慶華針對立委質疑提出說明，房屋稅金額取決於房屋評定現值及稅率，過去房屋評定現值過低，但近幾年來縣市政府陸續調高房屋評定現值，因此未來稅基會一直調升，如果把稅率定太高，恐怕幾年後房屋就像是被政府徵收了一樣，若把房屋稅訂太高，民眾會有此疑慮。

建商待售房屋部分持有2年內，院版稅率是2％至3.6％，財政部官員表示，將來會有差別稅率，例如持有第1年適用2％的基本稅率，第1年至第2年間會考慮銷售餘屋的比例、建商在全國持有房屋狀況等再決定稅率，包括持有2年及2年以上。

有委員認為按照院版稅率，囤房者增加的稅金不過就是4千元至7千，影響不大，財政部賦稅署長宋秀玲說明，投資客偏好新屋，現在新屋都是採用新標準單價，根據財政部試算，六都房屋以新標準單價課徵差別稅率，稅負增加達78％，平均一戶增加2萬多元，因此，投資客偏好的投資標的，其稅負增加幅度非常顯著，尤其投資客財務採高槓桿操作，資金是借來的，會很有負擔，不像有錢人，口袋可以深到不見底。

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