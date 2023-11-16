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不能就地合法還是得繳 違章建築房屋稅逃不掉

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導
示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片

新竹市稅務局表示，依房屋稅條例第3條規定，房屋稅是以附著於土地的各種房屋，以及有關增加該房屋使用價值的建築物為課徵對象。因此，未經建築主管機關審查許可並發給使用執照的違章建築，也要課徵房屋稅。

稅務局說明，一般民眾誤以為，違章房屋有隨時被拆除的可能，就不必繳納房屋稅；或是只要正常繳稅，違章建築就會就地合法或免列管拆除。然而，房屋合法與否，是由建築主管機關審查認定，與是否納稅無關。也就是說，無論房屋是否合法，均應課徵房屋稅，而房屋稅完納僅表示履行納稅義務，不會因為繳了房屋稅，違章就能就地合法。

稅務局重申，房屋若有新、增、改建情形，均應申報房屋稅籍，並依使用情形課稅。為維護租稅公平及健全房屋稅籍，各地稅務局對房屋有增改建情形者，均列為重點查核對象，例如違章工廠、鐵皮屋、頂樓增建、騎樓或陽台圍用、屋後加蓋或增建夾層等。稅務局提醒民眾，房屋如有新、增、改建或變更使用情形，應儘速向房屋所在地的稅捐機關申報，以免經查獲被補稅及處罰。

房屋稅 陽台

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