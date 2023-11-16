囤房稅2.0有感 財部估六都多屋族每戶加稅近八成
囤房稅2.0修法過初審，財政部今（16）日強調，行政院版本修法對於囤房大戶加稅有感，尤其針對新屋，以六都來看，平均每戶稅負增加2.6萬餘元，非六都增加近1.2萬元，可有效打擊囤房炒作。
立法院財政委員會今日審查囤房稅2.0修法，民進黨立委高嘉瑜、民眾黨立委張其祿皆質疑，行政院版草案換算下來，平均每戶稅負僅增加4,000元左右，對囤房大戶來說不痛不癢。
賦稅署長宋秀玲表示，平均每戶4,000元是以增加的總稅收除以總影響戶數，但據財政部評估，投資客多炒作新屋，以新屋適用較高的新標準單價來算，政院版本對於新屋的加稅效果，六都達78%，平均每戶房屋稅增加2.6萬餘元，對投資客而言加稅有感。
據財政部評估，六都房屋採用新標準單價者，平均每戶稅額從3.4萬元提高到6.04萬元，增加2.64萬元，平均增幅78%；非六都採新標準單價者，平均每戶稅額從1.23萬元提高到2.41萬元，增加近1.2萬元，增幅達95%，幾乎是翻倍。
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