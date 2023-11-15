新北今通過地方税分期繳納辦法 最快年底上路減輕壓力

因應稅捐稽徵法修法，新北市府今在市政會議通過「新北市地方税分期繳納辦法」，並函報行政院備查，將減輕一次繳納壓力。財政局長陳榮貴說，納稅義務人依應繳稅款區間得以分2至36期繳納，避免因逾期繳納加徵滯納金或移送強制執行。

因應財政部2021年12月17日公布修正「稅捐稽徵法」第26條之1規定，台中、台北、台南及嘉義市陸續訂定地方税分期繳納法條，新北市財政局也訂定地方税分期繳納辦法，稅款適用如使用牌照稅、房屋稅、地價稅、印花稅、土地增值稅、契稅、娛樂稅核定補徵等；期數則依應繳稅款有所不同，應繳稅款未達20萬，得分2至6期，若20萬以上未達100萬，得分2至12期；應繳稅款100萬以上未達500萬，得分2至24期，若為500萬以上，得以分2至36期。

財政局稅捐處副處長陳正輝說，過去受疫情影響，財政部也在紓困特別條例實施3年半中，讓納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐，其中新北市申請延期、分期稅款3大宗為使用牌照、房屋稅及地價稅，金額分別為517萬、4億2950萬及2億7076億，多為飯店旅宿業者申請。

陳表示，預估地方税分期繳納辦法發布後，申請件數、金額不會像疫情期間多，一來是受疫情影響變小，二來地方税分期繳納有加計利息，依各年度1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計。比如辦法今年上路利息將為1.475％。

不過陳說，新北地方税分期繳納辦法參考台北市的辦法，若納稅義務人為中低收入戶、領有失業給付、非自願性離職、被減薪、減班，應繳稅款50萬以上，或營利事業、團體連續4個月營收較去年同期少3成，應繳稅款100萬以上，可申請免計利息。

陳正輝指出，今日市政會議通過後，將盡快發布實施，預計年底前上路。 因應稅捐稽徵法修法，新北市府今在市政會議通過「新北市地方税分期繳納辦法」。本報資料照

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