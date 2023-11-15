只有兄弟姐妹設籍 不適用自用住宅稅率
基隆市稅務局表示，近來有民眾抱怨，房屋提供兄弟設籍居住，竟遭稅務局通知改按一般稅率課徵地價稅，頗有不滿。事實上，兄弟非土地稅法第9條規定的直系親屬，故不能以其房屋或其設籍，申請按自用住宅優惠稅率課徵地價稅。
稅務局提醒，自用住宅優惠稅率的要件，除了無出租或供營業使用外，地上建物必須為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，且土地所有權人、配偶或直系親屬於該地辦竣戶籍登記。若房屋為兄弟所有，或供兄弟設籍居住，因兄弟為旁系親屬，和稅法規定不符，地價稅無法適用優惠稅率，僅能按一般用地稅率課徵。
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