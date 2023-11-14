身心障礙者駕照遭吊扣期間 使用牌照稅要繳

新竹縣政府稅務局表示，領有駕駛執照之身心障礙者，如駕照經監理機關吊扣，因吊扣期間無法供其本人駕駛使用，將自吊扣日起取消免徵使用牌照稅優惠。

稅務局進一步說明，領有駕照之身心障礙者，其車輛經核准免徵使用牌照稅期間，因駕照經監理機關吊扣，吊扣期間雖有請專人駕駛供本人使用，仍與原立法意旨「因身心障礙情況致無駕駛執照者」情況相違背，因而無身心障礙者免徵使用牌照稅之適用，即使以配偶或同戶二親等內親屬所有車輛申請，也不能免稅，須至吊扣期間屆滿，車主領回駕照後，才可重新申請。

商品推薦