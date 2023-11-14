快訊

獨居錯過黃金搶救時間...29歲網紅驚傳家中暴斃 好友悲痛證實

疑馬達故障冒黑煙…台鐵1區間車晚間停駛 300旅客受影響

未進入民進黨不分區安全名單 藥師公會理事長黃金舜回應了

KPMG：境外節稅天堂式微 AI稅務已興起

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導
稅務示意圖。圖／聯合報系資料照片
稅務示意圖。圖／聯合報系資料照片

KPMG安侯建業今(14)日舉辦「2023稅務年會」，針對近年全球反避稅風潮盛行，剖析國內外稅務新興議題、可能的法規修訂及調整，以及跨國企業之影響及因應，邀請專家深入說明。

會計師洪銘鴻指出，由於國際間愈來愈要求資訊透明，因此無論個人或公司，都將面臨受控外國公司法制（CFC）海外所得提早課稅，以及共同申報準則等衍生的課稅風險，可預期維持與營運成本與營運要求都將飆升，境外公司營運功能與彈性將愈發受限。

洪銘鴻提醒，為符合經濟實質規定，以及考量CFC提前課稅及移轉訂價風險，不建議無實質營運的境外公司未來繼續由境外公司接單留利潤，也呼籲業主不必保留過多未分配盈餘，或透過多層非必要境外控股。此外，財政部將修正《營利事業認列CFC所得適用辦法》，其中對於CFC當年度盈餘計算將有重大改變，提醒適用CFC規定的企業及早準備申報時應檢附文件內容及應備查文件，並持續關注修法動向，以為因應。

會計師林倚聰則提醒，在全球政治與經濟充滿不確定性、租稅法規不斷變化與資訊科技快速發展的環境下，各地區國稅局為有效掌握地下經濟稅源，已利用跨域資料庫及大數據蒐集課稅資料，並運用AI輔助查審選案分析，強化課稅資料蒐集及查核技術，提升稅捐稽徵效率。

林倚聰預估，面對利害關係人和監管機構的壓力，稅務議題和環境社會公司治理（ESG）議題將成為最高管理階層領導者的首要任務，若企業稅務團隊也能善用AI科技，並在稅務與科技間取得平衡來留住人才，將能夠更好地進行稅務管理、快速回應稅制變革及ESG壓力，並提高合規遵循效率。

ESG AI

延伸閱讀

群創洪進揚：不只是面板廠 而是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家

上市ETF基金財報申報無紙化 即日起實施

00923持有3年平均報酬率39％…賺錢機率超過9成！ 專家：績效比0050還好

12月6日登場…永續金融論壇 聚焦綠色投資

相關新聞

KPMG：境外節稅天堂式微 AI稅務已興起

KPMG安侯建業今(14)日舉辦「2023稅務年會」，針對近年全球反避稅風潮盛行，剖析國內外稅務新興議題、可能的法規修訂...

海關嚴查仿冒品進口 前十月裁罰395件、創十年新高

財政部關務署今（14）日呼籲民眾，切勿貪圖便宜購買仿冒品進口，以免受罰。海關統計，今年前十月已累計裁罰395件，件數至少...

統籌分配稅款達成率101％ 中央春節前發超徵紅包給地方政府

今年普通統籌分配款預算數是3300.5億元，但截至112年10月底止實際已收到3359.76億元，達成率101.8％，提...

稅收良好！明年地方政府確定可獲配統籌稅款紅包

今年稅收狀況良好，財政部公布截至10月中央統籌分配稅款收入達3,572億元，其中普通統籌分配稅款3,359億元，已提前達...

碳稅申報啟動在即！台廠兵分兩路 專家曝2大廠擁利多

碳稅申報明年首季啟動，屆時台廠申報的碳盤查結果，將實際影響未來課稅額度的多寡。面對凈零碳排趨勢，逢甲大學副校長周至宏昨(...

中央版本囤房稅若上路 台東房屋稅收不增反減逾900萬

中央推動「囤房稅」，自住房屋一戶稅金擬從現行1.2％調降為1％、非自用房屋累進稅率最高4.8％，議員簡維國關切地方版本自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。