KPMG：境外節稅天堂式微 AI稅務已興起

KPMG安侯建業今(14)日舉辦「2023稅務年會」，針對近年全球反避稅風潮盛行，剖析國內外稅務新興議題、可能的法規修訂及調整，以及跨國企業之影響及因應，邀請專家深入說明。

會計師洪銘鴻指出，由於國際間愈來愈要求資訊透明，因此無論個人或公司，都將面臨受控外國公司法制（CFC）海外所得提早課稅，以及共同申報準則等衍生的課稅風險，可預期維持與營運成本與營運要求都將飆升，境外公司營運功能與彈性將愈發受限。

洪銘鴻提醒，為符合經濟實質規定，以及考量CFC提前課稅及移轉訂價風險，不建議無實質營運的境外公司未來繼續由境外公司接單留利潤，也呼籲業主不必保留過多未分配盈餘，或透過多層非必要境外控股。此外，財政部將修正《營利事業認列CFC所得適用辦法》，其中對於CFC當年度盈餘計算將有重大改變，提醒適用CFC規定的企業及早準備申報時應檢附文件內容及應備查文件，並持續關注修法動向，以為因應。

會計師林倚聰則提醒，在全球政治與經濟充滿不確定性、租稅法規不斷變化與資訊科技快速發展的環境下，各地區國稅局為有效掌握地下經濟稅源，已利用跨域資料庫及大數據蒐集課稅資料，並運用AI輔助查審選案分析，強化課稅資料蒐集及查核技術，提升稅捐稽徵效率。

林倚聰預估，面對利害關係人和監管機構的壓力，稅務議題和環境社會公司治理（ESG）議題將成為最高管理階層領導者的首要任務，若企業稅務團隊也能善用AI科技，並在稅務與科技間取得平衡來留住人才，將能夠更好地進行稅務管理、快速回應稅制變革及ESG壓力，並提高合規遵循效率。

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