聽新聞
test
0:00 / 0:00
營所稅補徵 30日截止
財政部台北國稅局表示，112年度營利事業所得稅核定暫繳稅額補徵案件，繳納期間為今年11月16日至30日。
以台北國稅局下轄範圍，今年核定補徵案件計1,355件，補稅金額為新台幣3.5億元，將陸續寄發核定暫繳稅額繳款書，籲請營利事業於收到後，儘速在繳納期限內繳納。
該局稱，此次核定補徵案件，是營利事業逾10月31日仍未辦理暫繳申報，也無繳納暫繳稅額，稽徵單位只好按其111年度營利事業所得稅結算申報應納稅額二分之一定為暫繳稅額，再加計一個月之利息，一併填具暫繳稅額核定通知書連同核定暫繳稅額繳款書，通知營利事業於期限內繳納。
該局提醒，納稅人可持繳款書至郵局除外的代收金融機構，而稅額在3萬元以下者，可至四大超商繳費，繳款途徑詳情，可看繳款書背面。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 外國全換上「智慧家電」？ 他喊台灣落後太多 一票網友搖頭
▪ 最多兩人住！該不該直上「大坪數」 網點1硬傷：能接受就衝
▪ 張旭嵐／人生下半場還買房？ 中高年級房貸族為何而貸
▪ 哪裡房子最好賣？ 代銷龍頭公布營收「這區第一」
▪ 家庭月所得只增105元、房價漲5成 台中人還買得動？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言