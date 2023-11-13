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營所稅補徵 30日截止

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北報導

財政部台北國稅局表示，112年度營利事業所得稅核定暫繳稅額補徵案件，繳納期間為今年11月16日至30日。

以台北國稅局下轄範圍，今年核定補徵案件計1,355件，補稅金額為新台幣3.5億元，將陸續寄發核定暫繳稅額繳款書，籲請營利事業於收到後，儘速在繳納期限內繳納。

該局稱，此次核定補徵案件，是營利事業逾10月31日仍未辦理暫繳申報，也無繳納暫繳稅額，稽徵單位只好按其111年度營利事業所得稅結算申報應納稅額二分之一定為暫繳稅額，再加計一個月之利息，一併填具暫繳稅額核定通知書連同核定暫繳稅額繳款書，通知營利事業於期限內繳納。

該局提醒，納稅人可持繳款書至郵局除外的代收金融機構，而稅額在3萬元以下者，可至四大超商繳費，繳款途徑詳情，可看繳款書背面。

所得稅 國稅局 新台幣

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