仲介不動產佣金 要報綜所稅

財政部台北國稅局表示，個人提供勞務，居間仲介買賣不動產，得到的佣金收入或酬勞，屬所得稅法第14條第1項第2類的執行業務所得，應據實報繳當年度綜合所得稅。

近來房地市場推建案，團購買屋興起，另外，預售屋也盛行紅單交易，現行紅單交易多由無牌的個人仲介承攬。因此，若個人仲介收取建商給付的紅單酬勞屬於佣金收入，個人仲介也要申報執行業務所得以課稅。

國稅局指出，房地買賣透過個人仲介成交者，依一般交易習慣，買賣雙方或其中一方，會按買賣價格的一定比例計算佣金付給仲介人。而仲介人取得佣金收入後，如沒有辦法提出仲介時所花的各項成本憑證，則可依財政部發布一般經紀人執行業務費用標準20%，按佣金收入，以20%計算為必要費用，餘額就視為仲介所得額，須併計當年度綜合所得總額申報繳納所得稅。當然，如能舉證磋商時油資、電話費、影印費、雜費等認列支出，且核可採計超過20%佣金金額，則可以列舉方式較有利中間仲介人。

該局舉例，老李欲出售名下不動產，小陳獲悉後居間仲介張董以新台幣2千萬元價格購買，小陳也協助老李辦理相關簽約事宜，事成後老李在2021年給了小陳60萬仲介費，因沒留單據，無法舉證費用，也搞不清楚如何申報所得。小陳向國稅局洽詢後，依財政部發布一般經紀人費用標準，認佣金收入的20%共12萬元為必要費用，扣除必要費用後，申報110年度執行業務所得為48萬元，併同小陳自己當年個人綜合所得稅申報納稅。

國稅局特別提醒，個人即使未隸屬任何房仲業者，而有居間仲介不動產收取報酬或其他類此性質之對價者，即屬從事不動產仲介業務之行為，所取得之收入核屬執行業務所得，應據實報繳當年度綜合所得稅。納稅義務人居間介紹他人買賣房地而有收入，即使只是幫忙，本身不是仲介從業人員，仍屬於執行業務收入佣金，請納稅義務人注意所得稅法規定，以免漏報該項所得，一旦經查獲，除依法調整補稅外，還得依規定裁處罰鍰，得不償失。

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