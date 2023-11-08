營所稅暫繳補徵通知來了 台北國稅局補徵1335件

今年9月沒有辦理營所稅暫繳申報的營利事業，補徵通知來了。台北國稅局今（8）日表示，核定112年度營所稅暫繳補徵案件1335件，補稅金額約3.5億元；另外，今年台北市營利事業營所稅暫繳申報件數較去年多1成，但稅額減少42億元。

台北國稅局表示，這次核定補徵案件是營利事業超過10月31日仍未辦理暫繳申報或繳納暫繳稅額，稽徵機關按照111年度營利事業所得稅結算申報應納稅額的二分之一作為暫繳稅額，加計1個月利息，一併填具暫繳稅額核定通知書連同核定暫繳稅額繳款書，通知該營利事業要在期限內繳納。

國稅局表示，台北國稅局轄區內今年暫繳申報件數有4萬812件，較去年的3萬6829件增加將近4千件，但暫繳稅額877.17億元，較去年的919.49億元減少42.32億元，減幅4.6％，與去年營利事業獲利狀況不佳有關。

另外，受疫情影響直接適用免辦暫繳營所稅件數有6499件，加上申請經核准免辦暫繳件數1709件，合計占應暫繳營所稅不到2成。

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