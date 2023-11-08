明年綜所稅 扣免額多2.3萬

主計總處昨天公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ），較前次調整綜合所得稅免稅額及扣除額時，累計漲幅已達調整門檻，依所得稅法規定試算，一一三年綜所稅免稅額提高至九點七萬元，標準扣除額提高至十三點一萬元，薪資特別扣除額提高至廿一點八萬元，調整後，單身者年所得四十四點六萬元以下就免繳所得稅。

所得稅法規定，當ＣＰＩ較上次調整年度的指數累計漲幅達百分之三以上，依漲幅調整免稅額、標扣額、薪扣額等，以及課稅級距。財政部預計年底公告一一三年度綜所稅的扣免額調整情形，一一四年五月申報一一三年度綜所稅時適用。

以單身上班族且無扶養親屬為例，免稅額加標扣額再加薪扣額後，一一三年度收入四十四點六萬元以下，就免繳所得稅。

若以有兩名國小子女的雙薪四口之家為例，安永會計師事務所會計師楊建華表示，調整後，一一三年綜所稅可多出五點六萬元的扣除額度，若以百分之五稅率計算，較一一二年度少繳二八○○元。

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