通膨甜蜜副作用 113年度所得稅免稅額提高至9.7萬
主計總處今（7）公布消費者物價指數CPI年增率為3.05％，個人綜所稅免稅額及扣除額也隨之調高，免稅額從9.2萬元提高至9.7萬元，標準扣除額從12.4萬元提高至13.1萬元，民眾於114年5月申報113年度綜所稅適用。
安永聯合會計師稅務服務部執業會計師楊建華表示，依所得稅法規定，每遇消費者物價指數較上次調整年度的指數上漲累計達3％以上時，按上漲程度調整綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距的金額。
楊建華指出，依本次物價調整估計，可能調整項目包含免稅額從9.2調高至9.7萬元、標準扣除額從12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者從24.8萬元調高至26.2萬元）、薪資所得特別扣除額從20.7萬元調高至21.8萬元、身心障礙特別扣除額從20.7萬元調高至21.8萬元，課稅級距5％的所得淨額從56萬調高至59萬元，也就是所得淨額59萬元以下適用稅率都是5％。
以育有2名國小子女的雙薪家庭為例，可以多5.6萬元扣除，若以5％稅率計算，113年度可較112年度可以少繳2800元。若該家庭年收入未逹108.6萬元，則可以不用繳稅，但如果可以退稅，還是需要先申報才能退稅。另外，課稅級距此次也有調整，若該家庭年收入未超過167.6萬元（扣除各項免稅額及扣除額後所得淨額在59萬元以下），適用稅率都是5％。
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