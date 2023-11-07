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10月出口381.1億美元 年增率由紅翻黑、負成長4.5％

聯合報／ 記者陳儷方／即時報導
財政部今（7）日公布海關出口值為381.1億美元，年增率衰退4.5％，出口衰退幅度大於預期。圖／聯合報系資料照片
財政部今（7）日公布海關出口值為381.1億美元，年增率衰退4.5％，出口衰退幅度大於預期。圖／聯合報系資料照片

財政部今（7）日公布海關出口值為381.1億美元，年增率衰退4.5％，出口衰退幅度大於預期；進口值323.4億美元，負成長12.3％。

財政部分析，人工智慧等新興科技應用加速推展，雖挹注我國外銷動能，惟全球經濟成長低緩，持續牽制終端需求復甦步調與力度，加以比較基數偏高，10月出口 381.1 億美元，較上年同月減4.5％；進口323.4億美元，受電子零組件輸入轉增，以及資本設備購置、化石燃料進口俱挫交互影響，年減12.3％，連續12 個月負成長。

累計今年前10月出口年增率衰退12.9％、進口衰退19.0％。

近一年出口表現。圖／財政部提供
近一年出口表現。圖／財政部提供

財政部

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