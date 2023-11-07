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減稅啦！明年綜所稅免稅額調升5,000元至9.7萬元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
稅務示意圖。圖／聯合報系資料照片
稅務示意圖。圖／聯合報系資料照片

減稅啦！主計總處今（7）日公布10月消費者物價指數（CPI），今年CPI較前次綜所稅免稅額調整時累計漲幅達5.5%，遠超過調整標準，估明年度綜所稅免稅額將調升5,000元至9.7萬元，標準扣除額將調升7,000元至13.1萬元，2025年5月報稅時適用。

此外薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額也可望調升1.1萬元至21.8萬元，課稅級距也將調高。

財政部表示，仍須向主計總處行文，正式取得數字估算後才會確定，預計會在年底前公告。

《所得稅法》規定，若當年度CPI較前一次免稅額等額度調整時，累計漲幅達3%時，將依據漲幅來調升下一年度的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額等額度。

也就是說，今年CPI累計漲幅若達標，明 (2024) 年綜所稅免稅額等額度將調升，後 (2025) 年報稅可適用。

今年CPI漲幅是否達標，依規定要看去年11月至今年10月間CPI平均數，與前次調整（也就是2022年）時相比。財政部每年會在年底前公布次年適用的免稅額等額度，並正式宣布調整與否。

主計總處今日公布10月CPI，去年11月至今年10月，CPI較前次免稅額等額度調整時的累計漲幅達5.5%，遠超過調整基準的3%。

據此計算，綜所稅免稅額有機會調升5,000元至9.7萬元，標準扣除額可望調升7,000元至13.1萬元，薪資扣除額、身障扣除額可望調升1.1萬元至21.8萬元。

各稅率課稅級距的分界點，也可望分別調升至59萬元、133萬元、266萬元、498萬元。

若為單身上班族，可多扣免稅額5,000元、標準扣除額7,000元、薪資特別扣除額1.1萬元，合計多扣2.3萬元，以5%稅率計算可少繳1,150元。

若以四口之家的雙薪家庭來看，可多扣免稅額2萬元，標扣額多扣1.4萬元，薪扣額多出2.2萬元，合計多扣5.6萬元，若以稅率5%計算，將可多省稅2,800元。

此外CPI漲幅達標，個人最低稅負制免稅額、遺產稅相關扣除額也可望調升，不過仍待財政部正式公告。

免稅額 CPI 薪資

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