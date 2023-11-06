辦妥被繼承人死亡登記 才可使用遺產稅申報稅額試算

財政部北區國稅局表示，若亡故的被繼承人，有身分證統一編號且生前是常住國內的中華民國國民，遺產總額在新台幣3,000萬元以下，且其配偶、子女未辦理拋棄繼承並有身分證統一編號，那麼被繼承人被辦妥死亡登記後，於符合一定條件規定時，可以申請「遺產稅申報稅額試算服務」。

該局說明，國稅局受理被繼承人的配偶或子女申請後，將彙整被繼承人不動產、汽車、金融遺產(含金融債務)、公共設施保留地及身心障礙等資料，提供最適申報內容及試算應繳稅額。配偶或子女在收到國稅局提供的遺產稅申報稅額試算通知書，經確認內容無誤後，可至財政部電子申報繳稅服務網站登錄回復確認；或於確認申報書中簽章後，以掛號郵寄或臨櫃遞送確認申報書，即完成遺產稅申報。

該局呼籲，配偶或子女以被繼承人死亡證明申請遺產稅申報稅額試算服務時，如尚未辦竣死亡登記，請務必要儘快到戶政機關辦理。而國稅局為便民，遺產稅申報稅額試算服務，免填寫遺產稅申報書，有需要者可善用。

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