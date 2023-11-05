停車場繳房屋稅？ 這些情況不用
很多民眾以為停車場都可以免徵房屋稅，但新竹縣稅務局表示，實際上如果建物供停車場使用，會依其為地上停車場或地下室停車場差異，以及使用情形不同，其實會分別按不同稅率課徵或免徵房屋稅。
該局補充，地上房屋供停車場使用部分，依現行法令還是要徵房屋稅。而課徵房屋稅的稅率多少，差在停車場有無收費，有收費的人就按「非住家非營業用」稅率課徵，未收費者按「住家用」稅率課徵。
地下停車場部分，若是供停放車輛，沒出租也沒收費，就可以免徵房屋稅；如果所有權人只是每月分攤水電清潔費，沒拿來營利，也免徵房屋稅；而若所有權人為營利事業，但無償專供其員工停車使用的部分，也同樣免徵房屋稅。此外，若建築物的主建物出租，而地下停車場併同提供承租人使用，而且沒有供營利、按車輛數收費或另行出租車位者，一樣免徵房屋稅。可是若地下停車位另行出租、收費，那就應該按照「非住家非營業用」稅率課徵房屋稅。
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