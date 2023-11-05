權證避險降稅 周五上路

權證市場迎接利多，推動十餘年的權證避險降稅將於本周五（10日）上路，財政部指出，法規面、稽徵面、系統面歷經半年準備期，券商、國稅局「都準備好了」，自10日開始，權證避險交易稅率將降至千分之1。

立法院今年4月三讀通過《證交稅條例》修法，權證避險降稅將自11月10日起上路，實施五年至2028年11月9日，券商基於履行報價責任規定及風險管理目的，出售權證避險專戶中股票，每日成交金額在避險必要範圍部分，稅率自千分之3降至千分之1。

權證避險交易降稅案最早在2012年提出，期間歷經八任閣揆、七任金管會主委、四任財政部長，好不容易今年初修法成功，有助活絡權證市場，不過從總統公布到上路，有足足半年準備期。

圖／經濟日報提供

財政部官員解釋，從法規面、稽徵面、系統面三面向，都必須有妥善規劃，才能順利讓新制上路。

在法規面，財政部8月提出權證避險降稅子法，首要重點在於「避險必要範圍」認定，財政部設計一份「權證避險專戶交易明細表」，可清楚看到買進、賣出軌跡，表中所列「預計賣出標的股票避險金額」，權證交易稅率可適用千分之1。

在稽徵面，國稅局未來會關注是否有「超避」情形，若賣出超過避險必要部位，被查獲有短漏稅，不僅超避部分要回歸一般稅制課稅（稅率千分之3，當沖稅率千分之1.5），還可能被依證交稅條例處罰，可按漏稅額處一至十倍罰鍰。

此外，也要求券商須留存相關紀錄，並建立控管機制，確保專戶內交易及買賣符合履行報價責任及避險所需。必要時國稅局可要求提供買賣紀錄。

至於系統面，牽涉到國稅局、券商系統，據了解，半年來在財政資訊中心協助下，完成系統建置，券商只要透過系統計算，可輕易確認每日避險必要範圍。

外界關注，權證避險降稅上路首日，系統有沒有可能塞車、是否有沙盤推演？官員表示，修法並非全面降稅，而是僅限避險所需，不至於對系統造成太大壓力。

至於新制上路，是否會加強查核超避情況？官員表示，查核異常狀況向來是例行作業，不會特別鎖定新制查核。

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