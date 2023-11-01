立院財委會審查明年稅收預算 立委加碼150億元

立法院財政委員會今（1）日審查財政部歲入預算，財政部編列明年度稅收預算數約2兆2990.2億元，較今年增加1,041.1億元。今日在財委會經過協商，立委加碼150億元，等於明年稅收預算將來到2兆3,140.2億元，持續創新高。

財政部指出，明年度稅收預算案是參酌各稅目特性、近年稅收情形、稅法修正及經濟成長率等多項因素估算，明年度稅課收入編列2兆2,990.2億元，較今年預算數增加1,041.1億元。

立法院財委會今日初審財政部歲入預算，國民黨立委賴士葆、李貴敏先針對營所稅預算提出質疑。

根據財政部預算案，明年營所稅預算共編列8,428.51億元，含自繳稅額、未分配盈餘稅、暫繳稅額，比今年度預算數減少837.41億元。

賴士葆指出，今年景氣沒有財政部預估的差，稅課收入超前，他主張明年營所稅預算應把830億元加回來，與今年持平；他也質疑，營所稅預算數大減，營業稅預算卻大增577億元，並不合理。

財政部長莊翠雲表示，今年企業獲利是反映在明年的營所稅，綜合今年上市櫃公司獲利狀況等數據來看，營所稅預算調降9%左右；營業稅則是與民間消費有關，且當年度就會反映出來。

賦稅署長宋秀玲解釋，明年度營所稅預算是核實參考今年上市櫃公司獲利、外銷訂單統計、工業生產指數統計等，來預估營利事業明年獲利略減，同時也考慮到暫繳稅款明年回流率大概只有25%至30%，是依據經驗法則及實際情況來編列。

經過朝野協商，決定財政部稅收預算增列150億元，科目自行調整。整體稅收預算從2兆2990.2億元增加到2兆3,140.2億元，持續創新高。

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