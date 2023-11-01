影／民眾非上路財神 時力黨團籲汽機車公平稅改
時代力量立法院黨團立委邱顯智、陳椒華、王婉諭上午在立法院舉行「民眾不是上路財神 汽機車要公平稅改」記者會，提出時力黨團對於汽機車稅制改革之四大主張。
時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華上午在立法院舉行「民眾不是上路財神 汽機車要公平稅改」記者會，針對汽機車貨物稅、汽車使用牌照稅、進口關稅及燃料使用費等，表達稅制改革之四大主張，呼籲賦稅公平，保障民眾行的權益並要求財政部應即刻啟動汽機車輛的稅改工程。
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