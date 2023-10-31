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普發現金今夜關門 僅剩Q4出生新生兒可領初估3萬多名

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
普發現金6000元今夜關門。圖／聯合報系資料照片
普發現金6000元今夜關門。圖／聯合報系資料照片

普發現金6千元申請至10月31日午夜截止，財政部表示，統計至截止日前一天，只剩不到10萬人未領取，財政部表示，截止日前密集宣傳奏效，倒數幾天來申請的人數有增加，財政部對於普發現金的過程表示「百分之百滿意」，民眾配合度很高，並且善用登錄入帳或是ATM領取現金，大大減少到郵局排隊的人潮。

財政部次長阮清華今日（31）下午表示，普發現金領取比率極高，達99.9966％，幾乎大家都來領了，今天截止後，只剩下10月1日至12月31日出生的新生兒可以申請，以一年新生兒約有13萬名來估算，10月至12月三個月期間，大約會有3萬多名新生兒出生，父母在113年1月31日前帶出生證明直接至郵局請領即可，「給他們一個見面禮」。

阮清華指出，普發現金的經驗很好，國民水準、配合度都很高，而且善用新興請領方式，不像以前都到郵局去排隊，導致大排長龍，尤其是登記入帳方式，是很方便的做法，普發現金結束後，這套系統會留著，因為已經花很多時間精力建置，使用經驗也很好。

新生兒 普發現金 財政部

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