普發現金今夜關門 僅剩Q4出生新生兒可領初估3萬多名
普發現金6千元申請至10月31日午夜截止，財政部表示，統計至截止日前一天，只剩不到10萬人未領取，財政部表示，截止日前密集宣傳奏效，倒數幾天來申請的人數有增加，財政部對於普發現金的過程表示「百分之百滿意」，民眾配合度很高，並且善用登錄入帳或是ATM領取現金，大大減少到郵局排隊的人潮。
財政部次長阮清華今日（31）下午表示，普發現金領取比率極高，達99.9966％，幾乎大家都來領了，今天截止後，只剩下10月1日至12月31日出生的新生兒可以申請，以一年新生兒約有13萬名來估算，10月至12月三個月期間，大約會有3萬多名新生兒出生，父母在113年1月31日前帶出生證明直接至郵局請領即可，「給他們一個見面禮」。
阮清華指出，普發現金的經驗很好，國民水準、配合度都很高，而且善用新興請領方式，不像以前都到郵局去排隊，導致大排長龍，尤其是登記入帳方式，是很方便的做法，普發現金結束後，這套系統會留著，因為已經花很多時間精力建置，使用經驗也很好。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市買氣穩中有進 10月新北、台南買氣最旺
▪ 總統大選沒影響 10月房市交易年增月增
▪ 賣方擺姿態買方起觀望 房仲：房市穩中透憂
▪ 新青安房貸刺激買氣 10月房市交易量旺季仍旺
▪ 單身很難買到房？她曝結婚較有機會 過來人反駁：分手2年馬上買房
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言