海外購物免稅額調不調？ 財政部一個月提報告

民眾出國自海外購物入境，現行免稅額為2萬元，外界認為免稅額太低。財政部今（30）日表示，正在朝調升方向評估與討論，會在一個月內向立委提出報告。

根據現行規定，入境旅客攜帶自用或家用行李物品，在排除管制品及菸酒後，每人免稅額上限為2萬元，若超過，入境時應走紅線申報櫃台。

不過先前曾有媒體民調指出，有高達七成民眾不熟悉這項規定，此外不少民眾會到海外購買名牌包，很容易超過2萬元免稅門檻，外界認為免稅額有調高必要。

財政部長莊翠雲今日在立法院財政委員會備詢，民進黨立委高嘉瑜關注，海外消費免稅額僅2萬元，出國隨便買個東西都會超過免稅門檻，財政部應評估調高。

莊翠雲回應，目前正在研議當中，會在一個月內提出報告。高嘉瑜追問，是否朝調升方向研議、只是調升幅度尚未拍板？莊翠雲回應，「對。」

事實上，財政部近期也精進相關作法，先前曾發布解釋令，若民眾能提供具體事證，證明攜回物品已課過稅，則可免徵關稅。例如民眾自海外帶回名牌包，入境時已課稅，後續出國時又帶出去，回國時只要提出先前繳過稅的相關證明，就不用再重複課稅。

此外高嘉瑜也提到，目前海外網購有2,000元免稅額，但光是網購保健食品很容易就會超過門檻而須課稅，但先前卻曾傳出財政部要取消免稅門檻，她指出，與其他國家相比，台灣的2,000元門檻已經太低，建議反而應該調升。

莊翠雲回應，財政部目前並未規劃要取消免稅額，至於門檻是否太低，關務署會持續蒐集國外案例。

財政部官員表示，海外網購免稅門檻在2018年才從3,000元調降至2,000元，不太可能再調升回去，不過會參考各界意見評估。

海外網購免稅額雖是民眾小確幸，但近年國際興起反避稅浪潮，財政部2019年曾委外研究，當時報告指出，取消低價免稅門檻是趨勢，財政部當時則強調，必須兼顧稅制公平、友善環境，會持續蒐集國際作法。

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