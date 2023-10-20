快訊

台中知名樂園成極樂天堂…大尺度不雅片流竄 警鎖定影片散布者

峮峮上身兩處大挖空、豆花妹開高衩露美腿 她被封金鐘紅毯最美

米其林餐廳遲到5分鐘沒收訂金 消保官這樣看

財部：財劃法研修已著手進行 八縣市意見尚未回復

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

民眾黨總統參選人柯文哲喊修《財劃法》，財政部今（20）日表示，財劃法研修已著手進行，針對統籌分配稅款公式已在今年6月20日已發函徵詢地方政府意見，目前還有八縣市未回復，將通盤考量中央、地方財政狀況，審慎規劃方案，並適時邀集地方政府協商，尋求共識。

根據目前蒐集到的意見，地方政府主要對於參採指標提出意見，由於各地方著眼重點不一，財政部仍需整理意見，並評估指標的可行性、客觀性、普遍性等進行研議。

柯文哲今日召開記者會，拋出財政改革主張，並稱若選上總統，一年內提送財劃法送立法院審查。

財政部表示，目前已依政院指示，著手研議財劃法修正事宜，初步擬訂提升財政自主、劃一直轄市及縣市分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制及地方財源不減等修法原則，並將擴大統籌稅款規模列為修法重點。

其中，已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，目前還有八縣市尚未回復，待意見都回復後，將通盤考量中央及地方財政狀況，審慎規劃擬具方案，並適時邀集地方政府協商，尋求共識後，即循序辦理修法事宜。

行政院長陳建仁上任後首度主持行政院會時，出席的六都市長紛紛呼籲檢討財劃法，在野黨也認為有其必要，

此外針對地方財政，財政部表示，近年中央已以統籌稅款及一般性補助款等財源挹注地方財政，去年度合計5,933億元，較2016年4,333億元，增加1,600億元，地方財政狀況已有顯著改善。

此外，整體地方政府長債比率亦由2014年高峰5.56％，下降至2022年4％，其中較為外界關注的縣市財政，2014年至2022年債務餘額減少約360億元。

財政部也強調，資源下放應避免財源分配不均，中央並無集錢集權。

財政部表示，我國各地工商發展條件不一，部分地方政府轄內徵起國稅及地方稅之全部，尚不足因應歲出需求，為期各地方政府有公平之財政立足點，故就部分國稅採取統籌分配方式，以調劑盈虛，有其必要。

若各地產業徵起稅收，採取直接分成，恐擴大地方財政差距，不利均衡區域發展。統籌稅款屬受分配地方政府稅課收入，係按公式分配，中央並無指定用途。我國中央占全國稅收比重尚低於英國、荷蘭等單一國家，無中央集錢集權情形。

地方政府 財政部 稅款

延伸閱讀

中國經濟外資看淡 WSJ：財政金融失衡 恐爆危機

批蔡政府稅徵超收是假政績 柯文哲提財政改革4政見

柯文哲提財政政見 主張召開全國賦稅改革會議翻新稅制

普發現金 還有16萬人未領

相關新聞

入境帶精品包等自用物品逾2萬元 財部放寬免關稅條件

民眾入境時隨身帶精品包、手錶等自用行李物品，若價值超過新台幣2萬元免稅額，須繳納關稅。財政部發布解釋令，若民眾能提供事證...

帶著精品包出國旅行 必備這張證明回國免麻煩

出國旅遊，不少人還沒踏出國門，就在機場免稅商店買起來，回國才提貨，以為在免稅商店購物就享有免稅優惠，其實不然。財政部關務...

遺產稅申報 別誤踩三地雷

親人去世時，名下若留有財產，無論金額大小，繼承人都要在親人死亡日起六個月內申報遺產稅。財政部高雄國稅局提醒民眾遺產稅申報...

普發現金 還有16萬人未領

財政部國庫署表示，在相關部會通力合作下，自今年3月22日「登記入帳」開放登記以來，普發現金整體作業順暢，截至今年10月1...

假繳稅真脫產 假扣押伺候

財政部北區國稅局表示，常見欠稅者遭稅捐機關抓包後，假意申請分期繳納，伺機隱匿或移轉財產，逃避賦稅。

綜所稅第二批退稅 31日入帳

2022年度綜合所得稅第二批退稅，預計將10月31日入帳。財政部高雄國稅局表示，第二批退稅憑單兌領期限從10月31日至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。