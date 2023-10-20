財部：財劃法研修已著手進行 八縣市意見尚未回復

民眾黨總統參選人柯文哲喊修《財劃法》，財政部今（20）日表示，財劃法研修已著手進行，針對統籌分配稅款公式已在今年6月20日已發函徵詢地方政府意見，目前還有八縣市未回復，將通盤考量中央、地方財政狀況，審慎規劃方案，並適時邀集地方政府協商，尋求共識。

根據目前蒐集到的意見，地方政府主要對於參採指標提出意見，由於各地方著眼重點不一，財政部仍需整理意見，並評估指標的可行性、客觀性、普遍性等進行研議。

柯文哲今日召開記者會，拋出財政改革主張，並稱若選上總統，一年內提送財劃法送立法院審查。

財政部表示，目前已依政院指示，著手研議財劃法修正事宜，初步擬訂提升財政自主、劃一直轄市及縣市分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制及地方財源不減等修法原則，並將擴大統籌稅款規模列為修法重點。

其中，已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，目前還有八縣市尚未回復，待意見都回復後，將通盤考量中央及地方財政狀況，審慎規劃擬具方案，並適時邀集地方政府協商，尋求共識後，即循序辦理修法事宜。

行政院長陳建仁上任後首度主持行政院會時，出席的六都市長紛紛呼籲檢討財劃法，在野黨也認為有其必要，

此外針對地方財政，財政部表示，近年中央已以統籌稅款及一般性補助款等財源挹注地方財政，去年度合計5,933億元，較2016年4,333億元，增加1,600億元，地方財政狀況已有顯著改善。

此外，整體地方政府長債比率亦由2014年高峰5.56％，下降至2022年4％，其中較為外界關注的縣市財政，2014年至2022年債務餘額減少約360億元。

財政部也強調，資源下放應避免財源分配不均，中央並無集錢集權。

財政部表示，我國各地工商發展條件不一，部分地方政府轄內徵起國稅及地方稅之全部，尚不足因應歲出需求，為期各地方政府有公平之財政立足點，故就部分國稅採取統籌分配方式，以調劑盈虛，有其必要。

若各地產業徵起稅收，採取直接分成，恐擴大地方財政差距，不利均衡區域發展。統籌稅款屬受分配地方政府稅課收入，係按公式分配，中央並無指定用途。我國中央占全國稅收比重尚低於英國、荷蘭等單一國家，無中央集錢集權情形。

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