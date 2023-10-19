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呼叫16萬人！普發現金領取期限剩2周 已有9成9民眾領完6千元
普發現金6千元期限到10月31日止，只剩不到2星期。財政部國庫署表示，截至今年10月18日止，已超過2339萬人請領，逾9成9民眾透過多元管道完成領取普發現金，國庫署估計約尚有16萬人尚未領取6千元普發現金。
國庫署副署長林秀燕表示，今年9月底前出生的新生兒領取6千元現金的時間只到10月31日止，超過期限將無法領取，符合領取資格且尚未領取的民眾，要把握最後期限。至於10月至12月31日出生符合領取資格的新生兒，領取期限延長至民國113年1月31日止。
領取普發現金也有時間上壓力的是部分長期旅居國外國民，10月31日前回國恢復戶籍，如果領取過程遇到問題，10月31日前撥打1988客服專線洽詢，逾期就無法領取。
國庫署表示，9成9已領完6千元現金的民眾，以登記入帳937萬人最多，占比40.1％；其次是ATM領現，有567萬人，占比24.2％；直接入帳有425萬人，占比18.2％；郵局領現的有404萬人，占比17.3％。
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