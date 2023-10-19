胖手指按錯收銀機金額追不回客人換發票 還有一招可補救

統一發票開錯金額又遍尋不到消費者怎麼辦？財政部南區國稅局表示，店家只要向國稅局申請更正及報備實際交易資料即可，但開錯發票金額，店家將被記點，1年內相同違章事實3次以上就要開罰1500元起跳。

店員按錯收銀機消費金額開錯發票時有所聞，常急於追回客戶換開發票，以免影響營業稅課徵，南區國稅局日前接獲大賣場詢問，新進員工因不熟悉收銀機操作方式，誤將二聯式統一發票金額1050元輸入為105000元，消費者已離開，無法收回作廢重開，會多繳稅嗎？

南區國稅局表示，依統一發票使用辦法第24條規定，營業人開立二聯式統一發票金額記載有誤，應收回該錯誤的發票收執聯並註明「作廢」字樣，黏貼於存根聯上，再按正確金額另行開立；如為電子發票，已列印的電子發票證明聯應收回註明「作廢」字樣，均應於當期的統一發票明細表註明。

但如果消費者已離開，店家沒有辦法收回作廢重開，該怎麼辦？只要在未被檢舉、未被財政部調查前，主動檢具申請書，敘明該張統一發票種類、字軌號碼、正確銷售額及存根聯影本等相關資料，向國稅局申請更正及報備實際交易資料，就可依實際交易資料申報繳稅，免予處罰。

1年內發生相同違章3次以上，就不適用免罰規定，稽徵機關將依營業稅法第48條第1項規定，按正確銷售額處1％的罰鍰，金額最低不得少於1500元，最高不得超過15000元。

南區國稅局表示，轄區內營業人沒有因此被開罰過，通常開錯1次發票就會更謹慎。

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