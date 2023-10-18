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囤房稅2.0今排審 稅率是攻防重點

聯合報／ 記者陳儷方翁至威／台北報導

立法院財政委員會今天排審被形容為「囤房稅二點○」的房屋稅條例部分條文修正草案，政院版和朝野立委提案共廿一個修法版本，其中有稅率、稅基改革、課稅期間、低價房屋免稅要件、囤房稅是否撥入住宅基金等五大差異，官員表示，稅率將會是立院審議的攻防重點。

政院版修法草案將非自住住家稅率從現行百分之一點五至三點六調升到百分之二至四點八，且要求地方政府都應按全國持有戶數制定差別稅率，並全數累進課徵，且排除特定房屋，同時降低全國單一自住稅率至百分之一；另為防杜分割避稅，限制低價免稅房屋。

稅率方面，有立委版本將自住稅率調降至百分之○點六，財政部認為會影響地方稅收；而針對民眾黨團、時代力量及部分立委提案調高非自住住家用稅率（囤房稅）至百分之八或百分之十，財政部表示，房屋稅率太高，可能會讓房屋所有人產生政府透過課稅要徵收民眾房屋的疑慮。

此外，也有草案主張由中央統一訂定稅率、或採差額累進稅率課徵，賦稅署副署長陳慧綺說，房屋稅是地方稅，向來由地方政府依地方發展需要，訂定房屋稅率。此外，財政部認為，考量地方發展情況不一，仍應因地制宜，且政院版採全數累進加重未有效使用住家房屋稅負，效果較顯著。

官員說，若修法案在本會期三讀通過，預計一一三年七月實施，一一四年五月繳納房屋稅就適用新制。

房屋稅 囤房稅 財政部

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