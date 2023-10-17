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囤房稅效果低 民眾黨：中央應立特別稅

台灣醒報／ 台北報導
民眾黨立委陳琬惠（左起）、民眾黨立委張其祿與OURs 都市改革組織秘書長彭揚凱17日呼籲，政府應課徵中央特別囤房稅。（Photo by 台灣醒報）
民眾黨立委陳琬惠（左起）、民眾黨立委張其祿與OURs 都市改革組織秘書長彭揚凱17日呼籲，政府應課徵中央特別囤房稅。（Photo by 台灣醒報）

囤房稅2.0火速通過，效果恐微乎其微，民眾黨立委張其祿17日召開記者會強調，囤房稅仍是地方稅，面對稅率不一、稅基過低，對囤房大戶影響很小。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱也呼籲，除了地方囤房稅之外，還應推出中央空房稅，並採「多屋重稅，租屋免稅」的方針。

行政院院會9月底通過財政部的《房屋稅條例》修正案，俗稱囤房稅2.0，修法重點包含非自住房屋採全國總歸戶，稅率從1.5到3.6％提高為2到4.8％，地方政府要依據標準訂立差別稅率。

10年不吃不喝才能買房

張其祿指出，2023年第二季房貸負擔率達42.09%，遠超過內政部30%的合理邊準，且全台房價所得比平均為9.82倍，相當於10年不吃不喝才能買房，且從國泰房價指數來看，2016年1月73.27上升到今年四月的138.64。

他說，目前房屋稅仍屬於地方稅，導致全國稅率不統一，且計算的「稅基」是由地方政府評估，目前稅基過低的狀況下，調升稅率效果甚微。張其祿呼籲，政府應訂定「中央特別囤房稅」，後續逐步落實實價課稅、實坪制、實住免稅的政策。

立委陳琬惠指出，面對囤房空屋、房價高漲等狀況，行政院就提出囤房稅的立法改革。然而，她回顧前財政部長蘇建榮以「傷及無辜」、「全國歸戶難以執行」或「囤房稅不是萬靈丹」等理由，更不願推動囤房稅，到了選舉前就變風向，顯見就是民進黨騙選票的方式。

中央、地方雙管齊下

OURs 都市改革組織秘書長彭揚凱表示，就財政部數據推算，囤房稅2.0推行後，囤房大戶每年稅收增加3500元到6500元，但對於那些有能力買多棟房屋的大腕，難道會因為每年幾千塊的稅收，就不買更多房屋嗎？

彭揚凱呼籲，所以政策的核心要回答引導房屋出租，把空屋逼出來，所以除了地方囤房稅之外，還要加上中央版的囤房稅，a+b共同落實，而提出的主張也很簡單，就是「多屋重稅，偏鄉免稅，租屋免徵，稅收專用」等主張。

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